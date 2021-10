El fútbol femenino se está desarrollando cada vez más en todo Latinoamérica. Su profesionalismo, difusión y competencias crecen a buen ritmo, aunque todavía falta mucho para que esta rama del deporte rey alcance su máximo potencial, teniendo en cuenta los buenos elementos con los que cuenta cada país.

Samaria Gómez puede que sea de las mejores referentes que tiene El Salvador en lo mencionado. Con apenas 19 años demuestra gran talento no solo en las filas del Real Estelí de Nicaragua, sino también la selección salvadoreña, con la que incluso ha marcado un hat-trick en el último duelo ante Panamá que acabó 3-1 en favor de los cuscatlecos.

Lejos de pasar desapercibido, su capacidad ha llamado la atención fuera del continente americano, por lo que en los próximos días firmará contrato con un equipo de la segunda división de Francia, uno de las mejores naciones en cuanto a lo que el balompié femenil a nivel clubes se refiere (con exponentes como el Lyon o el PSG).

"Europa no es fácil, muchos pueden decir que voy a segunda división, pero creo que no se compara en nada a Centroamérica, segunda división es algo muy interesante para mi vida. Si Dios me lo permite, llegaré a Primera", manifestó Gómez en diálogo con el portal salvadoreño El Gráfico.

"Esto servirá también para abrir las puertas para otras compañeras, y dejar claro que El Salvador tiene jugadoras muy buenas", completó la delantera que ya se encuentra en el estado galo.