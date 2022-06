El Salvador sufrió un empate que se sintió como derrota ante Granada. Los cuscatlecos estuvieron dos veces abajo del marcador y lograron igualar el encuentro a los 43 minutos de la segunda parte. El rendimiento no fue para nada bueno y así lo terminó reconociendo Hugo Pérez ante la prensa.

El entrenador de la Selecta habló sobre los errores que cometieron durante gran parte del encuentro. Además, analizó que ahora se viene Estados Unidos y no pueden volver a repetir ciertas falencias porque lo pagarán muy caro. El duelo en su estadio será fundamental para acomodarse en el grupo.

"Defensivamente estuvimos mal, no podemos regalar los goles que tuvimos defensivamente, así que tenemos que trabajar esta semana porque Estados Unidos no te perdona", comenzó declarando Hugo Pérez y detalló las debilidades que tuvieron durante gran parte del encuentro del sábado.

Y agregó: "Lo que pasa es que cuando vienes a una isla como está a veces piensa que a Granada le podemos marcar cinco y se te complica cuando vos te complicar, nosotros nos complicamos, la velocidad de ellos al pelotazo nos afectó bastante, pero sacamos un punto que era necesario, creo que estamos casi clasificados a Copa Oro".

Para finalizar, Hugo Pérez se refirió a los puntos a fortalecer contra los norteamericanos: "Defensivamente tenemos que mejorar, la segunda pelota, no la pudimos controlar y los espacios que dejamos que contra Estados Unidos no podemos hacer eso, nosotros nos complicamos pero sin quitarle el mérito a Granada, que no es un mal equipo, no tiene malos jugadores, pero te complica porque cuando haces errores en la defensa les das ánimos".