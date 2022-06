Erick Cabalceta era uno de los jugadores que iba a debutar en El Salvador en esta Liga de Naciones. El costarricense juega en Cartaginés y decidió representar a la Selecta por lo que fue llamado por Hugo Pére para que se sume al combinado nacional. Lamentablemente, el defensor terminó quedándose afuera del encuentro ante Granada.

El motivo de su ausencia fue a que no llegaron a solucionarse los trámites administrativos para que pueda jugar para los cuscatlecos. El DT lo veía como titular y terminó afuera de todo. Con ya la autorización en mano, el legionario tiene grandes chances de estar hoy ante los caribeños por la segunda fecha.

"Tengo muchas ganas de jugar. Lastimosamente no pude hacerlo el partido anterior pero ya estamos esperando la decisión que tome el profesor para tener mis primeros minutos con la selección", contó Cabalceta en una entrevista con El Gráfico TV sobre sus ganas de poder debutar en la Selecta.

Y agregó sobre las características que tiene dentro del campo de juego: "Soy un jugador aguerrido. Un jugador que no da una bola por perdida, como un perro que muerde. Voy bien arriba y capaz que ese es mi mayor fuerte".

Para finalizar, el defensor analizó al rival que tendrán que enfrentar de nuevo: "No hay que confiarse. Granada es un equipo fuerte y rápido, no tenemos que darles espacios y siento que acá van a salir a buscar el marcador. No podemos confiarnos y si me toca tendré una buena vigilancia porque nos pueden hacer daño si los dejamos tocar".