Mucha revolución se generó en El Salvador por la decisión de Alex Roldán de no formar parte de la Selecta para este comienzo de la Liga de Naciones de Concacaf. El legionario habló con Hugo Pérez y le confesó que quiere tomarse un tiempo para decidir qué hacer debido a que le afectó lo sucedido en el encuentro ante Canadá y los problemas internos.

El entrenador del combinado nacional decidió romper el silencio y contó intimidades de la plática que tuvo con el lateral. Además, destacó que no parece ser una decisión definitiva y que podría volver a estar convocado en un futuro. Más allá de la baja, aclaró que todavía mantienen una plantilla competitiva.

"Con Roldán hemos estado en contacto. Gerson (Pérez), nuestro asistente, habló con él personalmente y hace un par de días nos avisó que quiere más tiempo para digerir lo que pasó... Él ha tomado una decisión personal", comenzó declarando Hugo Pérez sobre el caso del legionario del Seattle Sounders.

Y agregó sobre no exagerar la situación general de la Selecta: "No hay cabida para lamentarse ni quejarse. Obviamente, él es importante para la Seleccón, pero si no está, no está y no vamos a tener más debates. Se respeta la decisión que ha tomado. Nosotros tenemos que seguir adelante".

Para finalizar, Hugo Pérez también contó que hará cambios en la portería: "Esta semana lo vamos a decidir. Mario (González) ha sido nuestro arquero titular, él se lo ha ganado con trabajo, pero el fútbol también es de competir y estar siempre arriba. Lo más importante en la Selección es la competitividad de los jugadores porque nos hace mejores todos".