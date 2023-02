Fernando Palomo no lo pensó dos veces para responder de manera contundente sobre una situación que se vivió en el vestuario delMazatlán y el dueño del equipo, Ricardo Salinas. Luego de una nueva derrota del conjunto mexicano en el Torneo Clausura 2023, se trató de motivar a los jugadores de una manera muy particular que al comunicador salvadoreño no le gustó para nada.

La visita de Ricardo Salinas Pliego a los vestuarios del equipo causó polémica en las redes, pues trató de motivar a los jugadores por medio de una gran apuesta económica, el Mazatlán volvió a sucumbir dentro del Clausura 2023 y con ello, ahora los jugadores de la plantilla tendrán que pagar cerca de 600 mil pesos mexicanos (entre todos) al mandamás de la institución.

El mensaje de Fernando Palomo

A través de sus redes sociales, Fernando Palomo no dudó en responder al mensaje del presidente Ricardo Salinas de manera contundente. "Una nueva entrega del manual del propietario de equipos latinoamericanos. Son tan pobres que solo ofrecen plata", comentó le periodista salvadoreño repreochando la actitud de Salinas.

Ricardo señaló que pese a ser una apuesta, le daría mucho gusto perder, pues eso significaría una mejora dentro de la tabla general. “Estoy seguro que me van a ganar, me daría mucho gusto, porque igual yo me voy a comprar mis carritos y ustedes recibirán su premio. Eso no importa, lo importantes es que ustedes piensen que si se pueden preparar para ganar, no?".

Con esta nueva derrota, los “Cañeros” continuaron por al menos dos jornadas más como el colero del Clausura 2023, pues como ya se mencionó, solo ha cosechado una unidad; mientras que el penúltimo lugar de la tabla (Querétaro) llegó a cinco unidades, motivo por el cual resulta imposible alcanzarlos durante la jornada 10.