Preocupación en El Salvador: la ausencia que pone a Bolillo Gómez en el centro de la polémica a días del partido con Guatemala

A tan solo dos semanas del debut en la última fase de la Eliminatoria Mundialista rumbo al 2026, la Selección de El Salvador genera preocupación en su entorno futbolístico. Samuel Gálvez, presidente de la Primera División, confirmó en declaraciones a Fanáticos Radio que hasta el momento no han recibido ninguna convocatoria oficial para que los futbolistas locales inicien entrenamientos con la Selecta.

El directivo no ocultó su inquietud, tomando en cuenta que el primer rival será Guatemala, selección que ya arrancó sus trabajos de preparación. “Hasta ahora no hemos recibido notificación ni convocatoria para jugadores de la liga nacional. Es preocupante porque el tiempo se acorta”, manifestó Gálvez.

El cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío “Bolillo” Gómez todavía no ha dado explicaciones sobre los motivos del retraso en la planificación, lo que ha incrementado la incertidumbre entre dirigentes, futbolistas y aficionados. Para muchos, el poco tiempo de trabajo previo al duelo contra Guatemala puede pasar factura en la cancha.

La preocupación de Gálvez refleja un sentir general en el entorno de la liga salvadoreña, donde se esperaba que esta semana ya hubiera un llamado oficial para que los equipos pudieran liberar a sus jugadores y comenzar a trabajar de inmediato. Sin embargo, la comunicación oficial de la FESFUT y del cuerpo técnico aún no llega.

El Salvador va un paso atrás

La situación contrasta con el panorama chapín, donde Luis Fernando Tena ya trabaja con un grupo de jugadores locales y algunos legionarios que se han incorporado en los últimos días. Esto genera una evidente desventaja para el combinado salvadoreño, que aún no ha hecho pública su lista definitiva de convocados.

Por ahora, la Selecta continúa a la espera de definiciones, mientras el reloj avanza rumbo al primer partido eliminatorio frente a Guatemala. La falta de entrenamientos con jugadores locales se perfila como uno de los principales obstáculos de cara a un reto mayúsculo en el camino mundialista.