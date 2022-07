Enrico Dueñas no se guardó nada tras salir de Vitesse e irse al Cartagena.

El atacante salvadoreño Enrico Dueñas Hernández tomó una drástica decisión en su carrera futbolística, luego que diera a conocer que ya no seguiría en el Vitesse de Holanda, algo que sorprendió porque no se esperaba y ahora pertenece al Cartagena de España, con el que firmó para la filial.

Dueñas además charló con el Diario de El Salvador, en el que dio sus razones para este cambio de aires y sorprendió al arremeter contra su ahora exclub, en el que aseguró que debido a sus características dentro del campo, nunca tuvo la oportunidad de sumar la cantidad de minutos esperada y por eso prefirió salir.

“Me siento feliz de haberme ido de Vitesse. Al Vitesse no le gustan los jugadores habilidosos como yo. Por eso nunca tuve chance ahí. No entienden a los jugadores como yo. En ese equipo solo les gustan los jugadores sencillos”, fueron las contundentes palabras que dio el futbolista al medio de su país.

Además, el jugador dio a conocer las expectativas que tiene y las razones por la cual el club español se interesó en sus servicios: “Espero tener confianza en Cartagena, Tengo necesidad de eso, de sumar minutos. Esta oportunidad me llega por los juegos con la selección de El Salvador y algunos con Eindhoven”.

El salvadoreño ya debutó con el equipo ibérico, luego que ayer fuera incluido en una convocatoria del conjunto mayor para el amistoso contra la categoría Sub-23 del Southampton de Inglaterra, en el que fue suplente y disputó los últimos 30 minutos.