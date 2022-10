La noticia de que la Selección de El Salvador podría perder a Hugo Pérez en el futuro tomó fuerza este lunes, a partir de los artículos de The Athletic y MLS.com. Sin embargo, el técnico salió a aclarar los rumores que lo posicionaban como una opción para el banquillo del Houston Dynamo en diálogo con «Diario El Salvador».

"No hay que hacerle caso a esas publicaciones. Lo único que puedo decir es que el día que me vaya, nadie lo va saber, sólo la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), que debe enterarse primero que nadie. No hay nada de qué hablar en ese sentido. Cuando tenga algo, lo tendrá que saber solo la FESFUT", afirmó.

Y finalizó asegurando que "de todo lo que se escucha, mejor no hay que ponerle atención. Hasta este momento, me sigo sintiendo cómodo como seleccionador nacional. Yo ahora estoy acá, en el Salvador". Por lo continúa enfocado en el 27 de marzo de 2023, fecha en la cual se jugarán el liderato del Grupo D de la Liga de Naciones ante Estados Unidos.

Para llegar en forma a dicha final, que tendría lugar en Ohio y definirá su clasificación a la Copa Oro y a la fase final, Pérez le confirmó al mismo medio que le gustaría tener un fogueo más en enero, ya que el Comité Regularizador no logró conseguir rival hasta el momento para la ventana de noviembre.

Esto con el fin de evaluar a nuevos seleccionados luego de la derrota 4-1 ante Perú en Washington, de la cual salió fastidioso por los errores cometidos. En principio, asistirá a la ida de los cuartos de final que FAS y Dragón disputarán este miércoles, en el Estadio Juan Francisco Barraza, para observar a futbolistas de ambos equipos.