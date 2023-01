Águila está siendo uno de los animadores del mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2023. Condición que rectificó este viernes, cuando anunció la contratación de Darwin Cerén: el seleccionado le puso fin a su extensa aventura en la MLS, que tuvo como último capítulo al Houston Dynamo, para vestir la camiseta Negronaranja y así cumplir el sueño que tiene desde niño.

"Bienvenido al mejor del mundo, Darwin. Feliz año nuevo a la mejor afición de El Salvador. Lo mejor está por venir", escribió Alejandro González, presidente del club. Recordemos que Cerén jugó por última vez en el país con Juventud Independiente y luego se marchó a Estados Unidos en 2014 para militar en Orlando City, San José Earthquakes y Houston, donde ganó una US Open Cup.

Allí, Cerén no tuvo el nivel ni el protagonismo deseado esta temporada. Pero la historia no termina mal para uno de los cinco legionarios cuscatlecos que mejor se ha sostenido en la élite, pues fichó por el club de sus amores (no se revelaron los detalles del vínculo contractual). Cariño que dejó claro en varias entrevistas, siendo una de ellas la que le hizo SelectaTV en 2021.

El video de Darwin Cerén:

"Desde pequeño yo siempre he sido fan de Águila y eso no me lo va a cambiar nadie. Siempre soñé con jugar allí. Crecí jugando en un equipo que se llamaba Águila, de hecho. Entonces, el cariño que le tengo es grande. Es el mismo cariño y respeto que le tengo a Juventud, que me abrió las puertas y me dio a conocer en el medio", aseguró el futbolista de 33 años.

"Todavía está ese sentimiento ahí, esa espinita que no pude conseguir esa oportunidad estando aquí porque salí directo a la MLS. Entonces, si se da la oportunidad en el futuro, obviamente no voy a querer dejarla pasar porque desde pequeño he querido defender los colores naranjas —que por cierto, ya estoy acostumbrado por el Dynamo—", agregó el hermano de Óscar, quien jugó en Águila entre 2014 y 2015.