El Salvador vs Aruba: cuándo, a qué hora y por qué canal ver EN VIVO el juego por la fecha 2 del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022

La Selección de El Salvador se enfrentará a Aruba el martes 21 de junio por la segunda fecha del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2022. Encuentro clave para la Azulita, que en caso de ganar certificaría su pase a octavos de final y le añadiría presión a Panamá, líder del Grupo G por mejor diferencia de gol. Esta edición del Premundial, recordemos, entregará cuatro cupos para el Mundial de Indonesia 2023 y dos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Salvador vs Aruba: día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido

El compromiso entre El Salvador y Aruba tendrá lugar el martes 21 de junio, a partir de las 2:00 p.m. del país Cuscatleco y Centroamérica (3:00 de Panamá), en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO en toda la región a través de los siguientes canales.

El Salvador: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Costa Rica: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Belice: ESPN

ESPN Guatemala: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Honduras: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Nicaragua: ESPN y Star+

ESPN y Star+ Panamá: ESPN y Star+

El Salvador vs Aruba: cómo llega los salvadoreños

Fue soñado el primer paso de la Azulita en el Premundial, goleando 5-1 a Guatemala con tantos de Alexis Romero; Mayer Gil; Harold Osorio, el cerebro del equipo; y Daniel Cruz. Esta sólida base de juveniles, que fue finalista de la Dallas Cup y el Torneo Uncaf, anhela clasificar al país a su segundo Mundial Sub-20 nueve años después. Empero, además de halagar a sus dirigidos, Gerson Pérez también fue autocrítico: "Tenemos que defender todavía mejor, eso es lo que debemos seguir trabajando", aseguró.

El Salvador vs Aruba: cómo llegan los arubeños

La tercera no pareciera ser la vencida para los pupilos de Reinhard Breinburg, quienes no han podido pasado la fase de grupos en 2015 y 2018. El domingo, Panamá vulneró constantemente su floja defensa y les asestó un contundente 5-0. Apenas tuvieron una ocasión de peligro al 64', con un tiro de Monsanto que se fue desviado. "Creo que todavía podemos llegar al siguiente nivel, pero aún no lo hemos alcanzado y eso marcó la diferencia contra Panamá", dijo el arquero Jahmani Eisden.