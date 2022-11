Este miércoles 16 de noviembre, la Selección de El Salvador se apersonará en el estadio Nacional de Managua para enfrentarse a Nicaragua en un amistoso internacional. Sería el último del año para los dirigidos por Hugo Pérez, quien presentó una convocatoria con aires de renovación producto de regresos esperados, primeros llamados y ausencias forzadas.

Respecto a este último ítem, es pertinente recordar que la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) sancionó a un total de doce jugadores por actos de indisciplina cometidos en Washington, Estados Unidos, el 27 de noviembre. Ante este panorama, el seleccionador nacional tuvo que introducir variantes en su nómina.

Los dos retornos más destacados son los de Joshua Pérez y Amando Moreno, ambos con presente en la seguda división estadounidense. También fueron citados por primera vez Marvin Ramos, Javier Fermán, Carlos Anzora, Mauricio Cerritos y Adán Clímaco, lateral de Santos de Guápiles nacido en Costa Rica (inició el trámite de nacionalización por pedido de Pérez).

Habrá presencia de jugadores de la Sub-20, como Walter Pineda, Mayer Gil y Mauricio Cerritos, siendo el más prometedor el ex Alianza, Harold Osorio. A su vez, son llamativas las ausencias de Alex Roldán y Erik Zavaleta, quienes no fueron castigados por la Federación pero sí estuvieron en la derrota 4-1 ante Perú, tras la cual Pérez manifestó que muchos elementos no volverían a ser citados.

El Salvador vs. Nicaragua: los convocados de Hugo Pérez

Porteros:

Tomás Romero (Los Angeles FC)

Mario González (Alianza FC)

Defensas:

Ronald Rodríguez (Águila)

Erick Cabalceta (Alajuelense)

Bryan Tamacas (Alianza FC)

Kevin Menjívar (Once Deportivo)

Rudy Clavel (FAS)

Jonathan Jiménez (Alianza FC)

Adán Clímaco (AD Santos)

Walter Pineda (Águila).

Volantes:

Christian Martínez (San Carlos)

Marvin Ramos (Dragón)

Harold Osorio (Chicago Fire II)

Bryan Landaverde (FAS)

Carlos Anzora (Platense)

Amando Moreno (New Mexico)

Mauricio Cerritos (Atlético Marte)

Delanteros:

Kevin Reyes (FC Alashkert)

Jairo Henríquez (Switchbacks FC)

Javier Fermán (Dragón)

Mayer Gil (Alianza Petrolera)

Bryan Gil (Alianza Petrolera)

Joshua Pérez (Miami FC)

Christian Gil (Isidro Metapán)