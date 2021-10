La Selección de México y la Selección de El Salvador se verán las caras mañana para cerrar su participación en las Eliminatorias de Concacaf en esta triple fecha del mes de octubre. Los salvadoreños vienen de perder (2-1) ante Costa Rica, mientras que los mexicanos vienen de golear (3-0) a Honduras y se ubican en la primera posición en la tabla de clasificación. Recordemos que de los ocho participantes tan solo se otorgarán tres cupos para el Mundial de Qatar en 2022.

Si bien La Selecta jugará en casa para enfrentar a México, al parecer las cosas no están bien en lo interno. Su entrenador Hugo Pérez denunció que existen personas dentro de la selección que quieren hacerle daño a su trabajo y que el verdadero enemigo lo tenían en casa y no los rivales comunes en Concacaf. En este contexto, Gerardo Martino habló en la previa de este encuentro asegurando que irán por la victoria, aunque también resaltó varias bajas.

México tendrá bajas ante El Salvador

"Jorge Sánchez prácticamente está descartado del partido con El Salvador y de confirmarse esto no va a hacer el viaje. En el caso de César Montes, recibió su segunda amarilla. Todo aquel jugador que no pueda jugar no va a hacer el viaje. Además Henry Martín en los días previos al partido ante Canadá sintió una pesadez en su pierna derecha, entonces a partir de allí empezó a trabajar diferenciado. Se le hizo estudios, no presenta ninguna gravedad, pero no queremos exponer a un futbolista a una lesión importante cuando él no se manifiesta al 100 por ciento y por eso ha quedado fuera en los dos partidos", argumentó Gerardo Martino en la previa de este encuentro.

"Nosotros amos a buscar los partidos, aunque ahora solo tenemos en mente el próximo ante El Salvador y buscaremos ganarlo. A lo largo de estos tres años la excepción fue Canadá. Nos ha tocado ganar, empatar y perder, pero nunca fuimos pasivos ni elegimos retroceder; la excepción fue ese partido (con Canadá). Hoy plantemos volver a lo que hemos intentado siempre, una buena circulación, buena elaboración y presión alta", mencionó Gerardo Martino antes de enfrentar mañana a La Selecta.