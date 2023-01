El objetivo central de El Salvador en este inicio de 2023 es avanzar al final four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los cuscatlecos marchan primeros en el Grupo D con 5 puntos, mientras que Estados Unidos está segundo con 4. De modo que el lunes 27 de marzo deberán ganarle. O rescatar un empate, en caso de que el USMNT no supere a Granada el viernes 24.

Sin embargo, Hugo Pérez aspira a llevarse los tres puntos. Por lo que buscará llegar a un acuerdo con la FESFUT y la Primera División para que los clubes le cedan a los jugadores que considera idóneos. Estos se sumarían a dos legionarios de la MLS cuyo regreso a la Azul y Blanco ya fue confirmado por el propio entrenador: Alex Roldán y Eriq Zavaleta.

El volante del Seattle Sounders y el central de LA Galaxy estuvieron ausentes en el amistoso contra Nicaragua, que acabó en una histórica derrota, por motivos que Pérez develó en noviembre a través de un tweet: "Roldán no está porque se fue de vacaciones hace un mes y su equipo no entró a los playoffs. El partido no estaba en los planes y recién se concretó. Zavaleta fue operado hace un par de días de una hernia".

Aún resta definir qué sucederá con los doce seleccionados que fueron sancionados por indisciplina, como Darwin Cerén (cuyo catigo fue el más severo), Nelson Bonilla, Alexander Larín, Joaquín Rivas o Enrico Dueñas. "No sé si ellos van a volver. Antes de todo debo hablar con la dirigencia de la FESFUT", le explicó Pérez a Diario El Salvador tiempo atrás.

Por último, está en veremos la situación de Brayan Gil, quien es muy bien considerado por Hugo Pérez: "Estoy decidido a vestir la camisa de la selección. Mandé los papeles que me pidieron para firmar", le explicó el delantero a El Gráfico, pero su situación sigue en el aire. Además, habrá que ver si su club, Deportes Tolima de Colombia, acepta cederlo para el encuentro contra Estados Unidos, que está enmarcado en fecha FIFA.