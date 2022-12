El nuevo proceso de la Selección de El Salvador para el Mundial 2026 comenzará en la segunda semana de enero. Así lo confirmó Hugo Pérez, quien ya le envió a la Comisión Normalizadora de la FESFUT su planificación para el 2023. Esta exige dos cosas: un amistoso previo al duelo decisivo contra Estados Unidos (27 de marzo), por la última fecha del Grupo D de la Liga de Naciones de la Concacaf, y microciclos hasta abril para llegar en forma.

Sin embargo, pensando a largo plazo, el ex jugador de FAS dejó en claro que se requiere de un cambio radicial para que La Selecta clasifique a su tercera Copa del Mundo. "Me doy cuenta que en nuestro país básicamente, y por muchos años, se lucha contra muchas cosas que surgen de repente en lo administrativo y en lo deportivo —lo digo en general, no solo con esta nueva administración de la FESFUT—. Es una situación difícil. Básicamente cada mes hay que ver cómo se resuelven", le dijo al programa El Güiri al Aire.

El balance del 2022

"Siento que hubo más cosas positivas que negativas. El aprendizaje que me ha dejado, todo lo que hemos hecho con la Selección, es enorme. Hay cosas que tarde o temprano se dificultan porque son cosas que no tenías planificadas y debes de ajustarlas en el camino. Eso te estorba y debes de iniciar de nuevo. Es lamentable que la meta y el reto de nosotros como cuerpo técnico sea ver cómo logramos cumplirlo para el 2023", explicó el DT.

"La otra lección que puedo considerar que me dejó este 2022 es que debemos mejorar para que nuestro jugador sea consciente que por un pequeño detalle dentro o fuera del campo lo puede dañar. Son acciones que hemos aprendido, que hemos convivido y que afectan a todos y tratar de mejorarlo para el 2023", añadió.

Su visión sobre el fútbol cuscatleco

"Desde que me retiré me he preguntado por qué es que todavía estamos donde estamos y por qué nos engañamos. La realidad es lo que te dicta la historia, no es de un año. Desde 1982, para mí ha habido cinco jugadores salvadoreños que han estado en una liga competitiva y que han durado años: Mauricio Cienfuegos, Raúl Díaz Arce, Ronald Cerritos, Jorge Rodríguez y Darwin Cerén", comentó Pérez, quien pronto contará con algunos de estos nombres en su cuerpo técnico.

La renovación que se viene

"Nuestra Selección para las eliminatorias y la Copa Oro será joven, hay que darle tiempo. Muchos jugadores han pasado: hay algunos que ya no dan más, eso es innegable y los que quedan pueden dar más. Aún así, vamos a dar pelea. Queremos luchar por los puestos en el Mundial de 2026", aseguró el entrenador de La Selecta, quien se animó a develar algunos nombres de futbolistas que le gustan.

"Los que creo que tienen potencial para estar con nosotros, y vamos a tratar de que ya estén con la mayor, son: Harold Osorio, Mayer Gil,Walter Pineda, Brayan Gil (...) El promedio de edad de nuestra Selección es de 24 años. Ya tenés, por ejemplo, a Ronald, Roberto Domínguez, Roldán, Zavaleta —no sé si vuelva por cosas personales de él—. Necesitamos tiempo de trabajo y partidos internacionales para el fogueo de ellos", concluyó.

Copa Oro 2023

"Después del campeonato, hemos pedido una gira por Asia. Irnos la primera semana de junio, jugar dos partidos y ya volar directo a Estados Unidos a disputar otro partido o dos antes de la Copa Oro", adelantó Pérez de cara al certamen que comenzará el 26 de junio. Estos fogueos, según reveló, podrían ser ante rivales de peso. "Hace un par de semanas estuve hablando con un promotor y me preguntó si me interesaría jugar con Japón o Corea y le dije que claro que sí, si se puede".