El entrenador de la Selecta reveló los motivos por los cuales no citó a Roldan y Zavaleta para el amistoso contra Nicaragua.

Hugo Pérez aclara por qué Alex Roldán y Eriq Zavaleta no fueron convocados

La Selección de El Salvador disputará un amistoso ante Nicaragua el próximo miércoles 16 de noviembre, en el estadio Nacional de Managua. Y Hugo Pérez dio a conocer la lista de veinticuatro convocados que le harán frente a los Pinoleros, en la cual destacan varias ausencias. Entre ellas, las de Alex Roldán y Eriq Zavaleta.

Pasando en limpio, el llamado del estratega se vio condicionado por las sanciones que la FESFUT le impartió a un total de doce seleccionados: Darwin Cerén, Nelson Bonilla, Alex Larín, Joaquín Rivas, Enrico Dueñas, Nelson Blanco, Narciso Orellana, Michell Mercado, Cristian Gil, Ronald Rodríguez, Bryan Tamacas y Kevin Menjívar.

Sin embargo, los rumores se habían centrado en las ausencias de los futbolistas de la MLS. Razón por la cual Pérez salió al cruce con el fin de disiparlos: "Para los medios que quieren saber por qué Roldán no está, es porque se fue de vacaciones hace un mes y su equipo no entró a los Playoffs. El partido de Nicaragua no estaba en los planes y recién se concretó. Zavaleta fue operado hace un par de días de una hernia", escribió en su cuenta de Twitter.

Nicaragua llegará con ritmo, pero sin una de sus figuras

Los dirigidos por Marco Antonio Figueroa cerrarán el año con tres fogueos. Antes de medirse a la Selecta, jugarán contra Irán, clasificada al Mundial de Qatar 2022, el jueves 10 de noviembre, en Teherán. Y luego del fogueo con los salvadoreños, se medirán a Guatemala en Carson, California, el sábado 19.

Luis Manuel Galeano, el nicaragüense con más goles marcados en lo que va del año y actual máximo artillero de la Liga Primera con 12 tantos, podría perderse los tres juegos: "Sufrió un esguince de ligamento colateral grado 2 en la rodilla derecha, por lo que se encuentra en observación y vago vigilancia médica de cara a los siguientes compromisos", afirma el comunicado oficial.