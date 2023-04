El Club Sport Herediano sufrió una dolorosa derrota este jueves 20 de abril por la noche, en el marco de la décimo novena jornada del Clausura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica, certamen organizado por Unafut. En su propia cancha, cayó por 3-1 a manos de Cartaginés, por lo que dejó escapar una clara posibilidad de colarse entre los cuatro mejores.

Posterior al encuentro, el futbolista Yeltsin Tejeda fue entrevistado respecto a las sensaciones que dejó el mismo. “Nos duele perder en nuestra casa, con nuestra afición. El domingo vamos a visitar a Saprissa, un equipo que no perdona y no nos puede pasar lo que nos sucedió hoy en el segundo tiempo“, manifestó en diálogo con Columbia Deportiva, agregando que la clasificación a semifinales es “difícil pero no imposible“.

¿Renueva o no con Herediano? La palabra de Tejeda

El centrocampista de 31 años también se refirió a cómo van las negociaciones respecto a una posible renovación de contrato, teniendo en cuenta que su vínculo con los florenses está próximo a concluir: “Estoy muy tranquilo, me estoy preocupando por jugar. Mi representante está hablando directamente con Herediano, están negociando y, si todavía no he firmado la renovación, es porque estamos tocando algunos puntos que me interesan a futuro“.

“Aquí me siento muy contento, mientras tenga esta camisa voy a darlo todo y espero que podamos llegar a un acuerdo. Estoy muy agradecido con lo que me ha dado el club y la afición. En Herediano he tenido 4 años espectaculares, he ganado títulos y quiero ganar más. La identidad la siento, vamos a ver qué es lo que pasa, espero que lleguemos a un acuerdo“, añadió.

Finalmente, deslizó que hubo interés desde otras instituciones: “Algunos clubes internacionales se han acercado y es algo que me interesaría“. Sin embargo, de manera seguida advirtió: “Pero estoy enfocado al 100% en jugar, tengo contrato hasta diciembre“.