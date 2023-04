El volante costarricense, Elías Aguilar, había concluido su etapa con el Incheon United de Corea del Sur y tenía todo listo para seguir como legionario con el Yatai de China. Sin embargo, hubo problemas en la negociación y, finalmente, el futbolista se devolvió a Costa Rica.

Precisamente, este jugador tiene varias semanas entrenando con el Club Sport Herediano mientras se definía su futuro. No obstante, el gerente general del club, Jafet Soto, manifestó que Aguilar se quedará el resto del semestre parado. Eso sí, esperan llegar a un acuerdo con él para el próximo Torneo de Apertura 2023.

“No lo sé, él entrena prácticamente todos los días con nosotros y le dimos tiempo prudencial para que tome la decisión. Ha sido un jugador muy pretendido en un mercado complicado como el asiático, cerró la ventana y creo que se va a quedar este semestre parado y esperaremos en junio a ver si amarramos un contrato“, declaró Soto.

La prioridad para Aguilar es continuar en el fútbol exterior, no obstante, todavía no está claro su panorama, pues el futbolista de 31 años está como agente libre y no es de extrañar que termine por volver al balompié tico para el Apertura 2023.