Liga Deportiva Alajuelense falló en las últimas dos jornadas del Clausura 2023 y le cedió el liderato a Saprissa en Liga Promérica. Primero, empató 1-1 con Herediano y luego igualó 0-0 en su visita a Grecia. Sin embargo, el partido verdaderamente decisivo fue contra los Rojiamarillos y en él no pudieron contar con dos futbolistas.

Carlos Martínez, Suhander Zúñiga y Josimar Alcócer regresaron con molestias del último microciclo que realizó Costa Rica del 10 al 12 de abril, aunque sólo los laterales estuvieron ausentes en el “Fello” Meza. “Carlos se resintió el cuádriceps en alguna tarea que realizaron y Suhander viene con alguna sobrecarga en el pubis“, le detalló Juan Carlos Herrera, preparador físico del club, a La Nación.

“Claramente no voy a ocultar lo que se vio. Nos perjudicó más que en lo que nos benefició, porque el día contra Heredia no fueron titulares y no lo vamos a ocultar. Alajuela se ha caracterizado por ayudar al país deportivamente hablando y siempre que la Liga está bien, la selección está bien. Así que seguiremos aportándole a la Sele con tal de que a todos nos vaya bien”, externó.

Herrera aseguró que tiene gran relación con su colega de la Tricolor, Iván Niño. Y que entiende que el cuerpo ténico quieran trabajar el mayor tiempo posible con los jugadores. Pero también expresó su punto de vista: “Si defiendo mi institución, como siempre, me va a preocupar porque después de esta fecha que viene hay dos semanas largas previo a las finales con microciclos”.

Andrés Carevic también se refirió al próximo microciclo de Costa Rica, que comenzará el lunes 24 de abril. “No sólo la Liga, sino todos los equipos que están peleando estas instancias seguramente lo valorarán. Siempre se apoya a la selección, pero creo que es un poco más institucional qué es lo que va a pasar con este microciclo a partir del domingo. Esperemos que si hay alguna determinación lo hablen los presidentes de los equipos”, externó.