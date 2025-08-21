“Ya lo detecté”: Hernán Medford revela lo que Jafet Soto no quería escuchar sobre Herediano

El Club Sport Herediano sufrió un duro golpe en la Copa Centroamericana tras caer 2-0 en su visita al Sporting San Miguelito de Panamá. El resultado dejó al equipo florense en una situación límite, obligado a vencer al Municipal de Guatemala en la última jornada para seguir con vida en el certamen.

El técnico Hernán Medford, en apenas su segundo partido al mando del bicampeón nacional, no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior al encuentro y reconoció lo que muchos dentro del camerino quizás no querían escuchar.

¿Qué dijo Hernán Medford tras la derrota de Herediano?

“Tenemos oportunidad de clasificar, todavía dependemos de nosotros. Pero nos superaron, fueron mejores, nos pasaron por encima, dos goles de balón parado. No hay que buscar ningún tipo de excusa”, admitió el timonel.

Más allá del resultado, Medford aseguró haber identificado carencias que deben resolverse de inmediato: “Hay que cambiar la actitud, faltó carácter. Es difícil detectar ciertas cosas, pero ya lo detecté”.

Herediano cayó en su visita a Panamá.

Así lo lanzó el estratega, en un mensaje que seguramente retumbó en la dirigencia y en especial en Jafet Soto, gerente general y voz fuerte del club.

La derrota no solo puso en evidencia las falencias colectivas del equipo, sino también la urgencia de una reacción inmediata. Para Medford, el choque frente a Municipal será una auténtica final.

“Que los muchachos sepan que la otra semana vamos a una guerra futbolística, y que la otra semana tenemos que ganar, y ganar bien”, sentenció. El técnico, además, destacó el crecimiento del fútbol panameño, subrayando que lo ocurrido en San Miguelito no fue casualidad, sino reflejo del avance competitivo de la región.