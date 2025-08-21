Marcel Hernández no duda y reconoce lo que provocó la derrota de Herediano en Panamá

El Club Sport Herediano salió golpeado de su visita a Panamá, donde cayó 0-2 ante el Sporting San Miguelito y complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

La derrota no solo dejó al equipo florense contra las cuerdas en la tabla, sino que también destapó la frustración de sus jugadores. El primero en reconocerlo fue Marcel Hernández, quien no escondió su malestar por el resultado y admitió que al “Team” le faltó contundencia en un partido decisivo.

¿Qué dijo Marcel Hernández tras la derrota de Herediano?

“Es una derrota bastante dolorosa y difícil. Entendíamos lo que jugábamos y cuánto teníamos que hacer diferente, pero el esfuerzo y las ganas no nos alcanzaron, y ahora toca afrontar este trago amargo”, expresó el cubano en declaraciones a ESPN.

Lejos de señalar culpables, Hernández hizo un llamado a la unión del plantel: “Tenemos que levantar cabeza rápido. Esto no es cómo se tropieza, sino cómo nos levantamos. Debemos hacernos fuertes para la última fecha y así ganar para clasificar”.

El panorama no es sencillo: Herediano está obligado a vencer al Municipal de Guatemala, un rival directo en la pelea, y además esperar una combinación de resultados que le permitan mantenerse con vida en el torneo regional.

El discurso de Hernández refleja la realidad de un equipo que, pese a su jerarquía y experiencia internacional, no pudo mostrar su mejor versión en Panamá. Ahora, el desafío para el “Team” será demostrar carácter, eficacia y personalidad en el momento más crítico.