Fue a dos Mundiales, pasó por un grande de Sudamérica y ahora quiere reemplazar al Piojo Herrera en La Sele: “Él es el hombre”

Dentro de la Fedefútbol todavía no existe una terna definida para reemplazar al ex entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, quien regresó a su México natal siendo señalado como el gran responsable de una de las catástrofes deportivas más fuertes en la historia nacional.

Mientras el Comité Ejecutivo analiza con cautela qué rumbo tomará La Sele tras quedarse sin opciones de disputar el Mundial 2026, una voz inesperada surgió desde la Liga Promérica con una propuesta contundente.

“Sabe manejar el camerino”

El equipo que irrumpió en el debate fue Municipal Liberia, que está a solo un punto de amarrar su clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2025. Los Coyotes han sido la gran revelación del campeonato, y mucho de ese mérito recae directamente en su entrenador: José Saturnino Cardozo.

El presidente del club, Wilder Eusse, no dudó un segundo en poner al entrenador paraguayo sobre la mesa como candidato natural a reconstruir la Selección Nacional tras el fracaso rumbo a Norteamérica.

¿José Saturnino Cardozo a la Selección de Costa Rica?

“Para mí es un técnico preparado, capaz y que sabe gestionar bien el camerino. Es un técnico con gran táctica, pero que también sabe manejar el camerino; él sabe sacar lo mejor de cada jugador”, afirmó Eusse en entrevista con La Nación.

“Tiene contrato, pero estamos dispuestos a cederlo, porque queremos que la Selección de Costa Rica salga adelante. Si él es el hombre —que yo creo que lo es— colaboramos con todo para que ese proceso sea efectivo”, sentenció el mandamás aurinegro.

El currículum de Saturnino Cardozo

José Saturnino Cardozo no necesita presentación. Fue uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol paraguayo y dejó huella en clubes como Olimpia, San Lorenzo, Toluca y Cruz Azul.

Con la selección de su país disputó dos Copas del Mundo (Francia 1998 y Corea-Japón 2002) y también los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde anotó cinco goles en seis partidos. En total, cerró su carrera con 164 goles oficiales.

Como entrenador, inició dirigiendo a Olimpia entre 2006 y 2010, pasó por Querétaro y volvió luego al Decano. Más tarde condujo a Sportivo Luqueño y regresó a México para dirigir a Toluca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Guadalajara entre 2013 y 2019. En 2021 asumió un reto en Municipal de Guatemala y desde comienzos del 2025 lidera el proyecto de Liberia. Su efectividad global es del 49,54%.