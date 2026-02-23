“Se ha inclinado por…”: Ronald González confirma que Fedefútbol ya tomó una decisión sobre el nuevo DT de Costa Rica

Con los amistosos FIFA ya confirmados para el 27 y 31 de marzo ante Jordania e Irán, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) trabaja contrarreloj para definir al nuevo entrenador de la Selección Nacional.

El objetivo es iniciar cuanto antes el proceso de reconstrucción tras el fallido ciclo de Miguel Herrera, que terminó con el fracaso en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La decisión del Comité Ejecutivo

En ese contexto, Ronald González, director deportivo de la Federación, confeccionó una terna de candidatos para que el Comité Ejecutivo evaluara y tomara una decisión final.

En las últimas horas, el histórico ex futbolista confirmó públicamente que en la cúpula del fútbol tico ya se resolvió un aspecto clave del perfil del próximo seleccionador.

Ronald González eligió a los candidatos al banquillo de La Sele (Fedefútbol).

Aunque uno de los nombres impulsados por el director deportivo era el del tico Alexandre Guimarães, el Comité Ejecutivo optó por descartarlo. Con esa resolución, se confirma que la Federación se inclinará por un entrenador extranjero.

“Al final no se pudo hacer nada con Guima, fue una decisión del Comité. Esta propuesta que se ha hecho en este momento se ha inclinado por un técnico extranjero”, explicó González en declaraciones a Tigo Sports.

¿Quién será el nuevo DT de La Sele?

En estos momentos, Ronald González viaja rumbo a Panamá para entrevistarse con Fernando Batista, técnico argentino que viene de conducir a la Selección de Venezuela en las Eliminatorias de Conmebol rumbo a 2026.

Previamente, la Fedefútbol ya mantuvo reuniones con el español Robert Moreno y con el neerlandés Patrick Kluivert. De ese tridente de entrenadores extranjeros saldrá el elegido para asumir el desafío de reconstruir a la Tricolor.