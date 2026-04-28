Wardy Alfaro al mando: la decisión de Machillo Ramírez que hace ruido dentro de Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense la eliminación del Clausura 2026 no significó descanso ni borrón y cuenta nueva. Lejos de eso, el club tomó una decisión que sorprendió puertas adentro: seguir entrenando como si el torneo aún estuviera en juego. Un movimiento que refleja el momento que atraviesa la institución, pero que también expone una interna que empieza a generar ruido.

Mientras las semifinales se disputan entre otros equipos, en Alajuelense las prácticas continúan bajo una consigna clara: nadie se desconecta. La directriz fue firme y los jugadores siguen trabajando tanto esta semana como la próxima, en un ambiente que dista mucho de ser el habitual tras una eliminación. No hay vacaciones anticipadas, sino una especie de etapa de evaluación permanente.

La decisión que tomó Óscar Ramírez

Pero lo que más llamó la atención no fue la continuidad de los entrenamientos, sino quién está al mando. El equipo no está siendo dirigido por Óscar Ramírez, sino por Wardy Alfaro, quien asumió el control del grupo en este tramo inesperado. Una decisión que no pasó desapercibida dentro del vestuario.

La razón detrás de este movimiento tiene nombre propio. Machillo pidió unos días para alejarse del foco y pensar con calma su futuro. Su contrato está por vencer y la incertidumbre sobre si continuará o no en el cargo se convirtió en el eje de todo lo que sucede en el club. Mientras tanto, el equipo sigue en marcha, pero sin su principal conductor en el día a día.

Wardy Alfaro fue el encargado de manejar el entrenamiento. (Foto: La República)

Dentro del club se percibe una especie de luto competitivo, donde cada entrenamiento funciona como un espacio de análisis individual y colectivo. La decisión de no otorgar vacaciones inmediatas para los jugadores es justamente marcar esto como un castigo.

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La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿qué hará Machillo Ramírez? Su decisión no solo definirá su futuro, sino también el rumbo de Alajuelense. Porque en el club entienden que cualquier reestructuración debe pasar por su visión. Y aunque algunos en su entorno creen que podría intentar un semestre más para salir por la puerta grande, la realidad es que el desenlace todavía está abierto.

Mientras tanto, Wardy Alfaro está al mando y el equipo en modo evaluación. El asistente suena también para ser uno de los reemplazantes de Machillo en caso de que el entrenador decida dar un paso al costado.

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Datos Claves

Óscar Ramírez solicitó días libres para definir su futuro tras la eliminación de Alajuelense .

solicitó días libres para definir su futuro tras la eliminación de . El asistente Wardy Alfaro asumió el mando de los entrenamientos ante la ausencia del técnico.

asumió el mando de los entrenamientos ante la ausencia del técnico. La plantilla de Alajuelense continuará entrenando dos semanas más sin recibir vacaciones anticipadas.