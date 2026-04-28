Conmoción en Alajuelense: futbolista hizo una fuerte denuncia y pidió ayuda en sus redes sociales

El vestuario de Liga Deportiva Alajuelense se vio sacudido por una situación completamente inesperada que nada tiene que ver con lo futbolístico, pero que generó preocupación inmediata dentro y fuera del club. En medio de la rutina diaria, una de sus futbolistas vivió un episodio que encendió las alarmas y la llevó a hacer una denuncia pública urgente.

¿Quién fue la futbolista que fue sufrió una estafa?

La protagonista es Lixy Rodríguez, quien desde primeras horas del día comenzó a notar que algo no estaba bien. Sin entender del todo lo que ocurría, la jugadora fue descubriendo poco a poco que su teléfono celular había sido hackeado, dando inicio a una cadena de mensajes que rápidamente empezó a circular entre sus contactos.

El mecanismo era claro y peligroso. Desde su número, se enviaba un saludo aparentemente normal: “Hola, buen día, ¿cómo está?”. Pero cuando alguien respondía, aparecía un segundo mensaje con una oferta sospechosa que buscaba concretar una estafa. “Yo estoy bien por dicha, le quería escribir porque no sé si de casualidad le interese o sepa de alguien que compre dólares. Pasa que vengo de viajar y estoy vendiendo $2.000 que me quedaron a tasa ¢444, si le interesan algunos o conoce de alguien me avisa y disculpe la molestia”.

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Rodríguez no dudó en actuar. Utilizó sus redes sociales para alertar a todos sus conocidos y evitar que alguien pudiera caer en el engaño. “Me hackearon mi número de teléfono, favor reportar”, publicó en sus historias, seguido de otro mensaje aún más directo: “Por favor bloquear y reportar mi número”.

La denuncia que hizo Lixy Rodríguez.

La preocupación no era menor. Más allá del problema personal, el riesgo de que sus contactos fueran víctimas de una estafa llevó a la jugadora a pedir ayuda urgente. Incluso hizo un llamado para que alguien de la empresa telefónica pudiera asistirla y bloquear el chip, intentando cortar de raíz la maniobra.

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El impacto fue inmediato. Amigos, familiares y personas cercanas comenzaron a compartir la advertencia, amplificando el mensaje para evitar que más personas cayeran en la trampa. En cuestión de horas, la situación se volvió viral en su entorno, evidenciando la rapidez con la que este tipo de fraudes puede expandirse.

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Sin embargo, las consecuencias no terminan ahí. Rodríguez ahora enfrenta otro problema: la pérdida de acceso a su número telefónico, el mismo que estaba vinculado a su cuenta de Apple. Esto complica cualquier intento de recuperación, ya que los códigos de verificación siguen llegando a un dispositivo que ya no controla.

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Lo vivido por Lixy Rodríguez deja una advertencia clara en el entorno del fútbol: hoy, los peligros también juegan en otro terreno, y la prevención puede ser tan importante como cualquier estrategia dentro del campo.

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Datos Claves

La futbolista Lixy Rodríguez denunció públicamente el hackeo de su teléfono celular y número personal.

denunció públicamente el de su teléfono celular y número personal. Estafadores utilizaron el número de Rodríguez para ofrecer falsamente la venta de $2.000 dólares .

para ofrecer falsamente la venta de . La jugadora de Alajuelense perdió acceso a su cuenta de Apple debido al ataque cibernético.