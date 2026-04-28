El fracaso en el Torneo Clausura 2026 ha dejado a Liga Deportiva Alajuelense en una posición incómoda, obligando a la directiva a buscar soluciones en el mercado de fichajes para reestructurar una plantilla que no dio la talla.

Aunque el hermetismo reina en el Morera Soto, las primeras jugadas de la gerencia deportiva que lidera Carlos Vela han comenzado a filtrarse, revelando un ambicioso intento por arrebatarle una de sus máximas figuras al Club Sport Cartaginés.

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El intento rojinegro en medio de la incertidumbre

Este martes, el periodista Kevin Jiménez reveló que los manudos tocaron la puerta de Diego González, el lateral izquierdo de 29 años que es una de las grandes figuras con las que cuentan los brumosos.

“Alajuelense no quiere hacer ningún movimiento hasta que esté confirmado el tema del Macho. Lo que sí podemos adelantar es que Alajuelense realizó una oferta por Diego González“, detalló Jiménez en el programa Seguimos.

En el presente Clausura 2026, el ex Toluca y Herediano ha sido un pilar absoluto en el esquema del técnico guatemalteco Amarini Villatoro: acumula 14 partidos disputados, aportando dos goles y dos asistencias en la campaña que metió a los de la Vieja Metrópoli en las semifinales.

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La respuesta de Diego González

A pesar del atractivo económico y deportivo que puede representar la institución eriza, el plan manudo chocó contra la lealtad del jugador hacia los colores blanquiazules.

“González está decidiendo quedarse en Cartaginés. Espera ver si le completan el contrato con Cartago para ya firmarlo y renovar. En Cartago es un líder y por eso estaría rechazando la oferta“, amplió Kevin Jiménez.

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Diego González jura lealtad a Cartaginés y rechaza la oferta de Alajuelense (Instagram).

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De esta manera, la Liga se topa con su primer gran obstáculo en la reconstrucción del equipo, y deberá seguir explorando opciones en el mercado de fichajes bajo la sombra de la gran interrogante que paraliza al club: ¿quién será el técnico que comande este nuevo proyecto?

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En síntesis