Gustavo Alfaro expone a los culpables del fracaso de Costa Rica por no clasificarse al Mundial 2026 tras su salida: “Había un camino ya hecho”

La Selección de Costa Rica todavía está asimilando el doloroso golpe de haberse quedado afuera del Mundial 2026 luego de empate en casa (0-0) ante Honduras. Más allá del resultado final, fueron las formas en la que La Sele quedó sin opciones de asistir a la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro como uno de los entrenadores que pasó por la Selección de Costa Rica quiso exponer su punto de vista luego de este rotundo fracaso en las Eliminatorias de Concacaf en donde La Sele no pudo conseguir el objetivo final.

ver también Miguel Herrera solamente necesitó cuatro palabras para señalar al verdadero culpable del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

ver también Erick Lonnis necesitó sólo una palabra para prender fuego a la Fedefútbol por la debacle de Costa Rica camino al Mundial 2026

¿Qué dijo Gustavo Alfaro tras el fracaso de Costa Rica por no clasificarse al Mundial 2026?

“La verdad sentí que había un camino ya hecho. Después lamentablemente algunos resultados no se dan, hubo un interinato de Claudio Vivas, luego llega Miguel Herrera y tras hacer una Copa América positiva y lo mismo con la Copa Oro, llegan las Eliminatorias que son muy crueles“, comentó Gustavo Alfaro

“Se escapan resultados que al final se convierten en detalles que te terminan colocando en una situación límite y lamento mucho que Costa Rica no esté en la Copa del Mundo, por el plantel, por el país, por su gente maravillosa, la verdad siento mucho dolor”, finalizó Gustavo Alfaro.

Tweet placeholder

Costa Rica cerró las eliminatorias muy lejos de las expectativas, ubicándose entre las selecciones con peor desempeño en la tabla. Solo quedó por encima de El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y terminó como el tercer puesto menos productivo de toda la clasificación.

Publicidad

Publicidad

Con una sola victoria en todo el camino, el balance final evidenció una campaña débil, marcada por inconsistencias y más interrogantes que señales de progreso.

Gustavo Alfaro – Selección de Costa Rica

Publicidad

Gustavo Alfaro al mando de La Sele

Los números de Gustavo Alfaro al mando de Costa Rica reflejan un ciclo corto pero algo irregular. En 281 días como entrenador dirigió 11 partidos, con un balance de 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Publicidad

Aunque el arranque fue prometedor, la falta de constancia y los tropiezos en momentos clave terminaron marcando su etapa en La Sele.

Publicidad

ver también Ante todo México: David Faitelson fulminó al Piojo Herrera con solo dos palabras por dejar a Costa Rica sin Mundial 2026

Sin embargo, ahora todo es felicidad en la carrera del DT argentino dirigiendo a la Selección de Paraguay donde sí pudo conseguir el boleto al Mundial de 2026 en unas Eliminatorias durísimas como las de Conmebol.