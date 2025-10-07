“Va a ser un mega fracaso”: Costa Rica recibe un ataque brutal desde Panamá mientras se prepara para el clásico con Honduras

Este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un duelo que promete marcar el rumbo de la Tricolor rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera llegan con solo 2 puntos tras los empates ante Nicaragua y Haití, mientras que Honduras lidera el Grupo C con 4 unidades.

Feroz ataque contra La Sele desde Panamá

En la previa de este compromiso de vida o muerte, el periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba” en sus redes sociales, lanzó un duro mensaje contra los ticos.

Fiel a su estilo polémico, aseguró que el equipo de Herrera está nervioso ante el desafío catracho: “Ustedes, señores ticos, ustedes, señores costarricenses, están hechos en los pantalones, saben que ya no pueden cometer errores. El Estadio Morazán los espera, tranqulitos”, disparó desde Panamá.

Chepe Bomba le tiró con todo a los ticos (Instagram).

Chepe Bomba no se detuvo ahí y enfatizó que un tropiezo dejaría a Costa Rica fuera del Mundial de 2026, calificándolo como un verdadero fracaso: “La encerrona que van a hacerles va a ser monumental y si ustedes pierden, eso sí va a ser un mega fracaso, si no van a la Copa del Mundo”.

“En Honduras hay H de Héroes”

Además, recordó que la ausencia de México y Estados Unidos en la eliminatoria aumenta la presión sobre la Tricolor: “Ustedes se veían ahí facilito; no está México, no está Estados Unidos, no está Canadá, nada más está el conguito de Panamá, nada más está Honduras y adivina, les está saliendo la bruja”, lanzó Domínguez.

Para cerrar, Chepe Bomba dejó una frase que será bien recordada por los ticos en caso de sobrevivir al Morazán: “Cuidado, allá en Honduras hay hu…, allá en Honduras hay H de hermanos, hay H de héroes, cuidado que ustedes están con H de hediondos a…”. La Tricolor no tendrá margen de error y deberá demostrar carácter, concentración y talento para intentar salir con un resultado positivo de San Pedro Sula.