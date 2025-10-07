Mundial 2026 en peligro: Costa Rica recibe la sentencia de Concacaf que golpea al Piojo Herrera antes de visitar a Honduras

Cada vez falta menos para el duelo definitorio que enfrentará a Costa Rica y Honduras por la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

A las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) de este jueves 9 de octubre, la selección de Reinaldo Rueda recibirá a su par tica en la caldera del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en un duelo correspondiente a un Grupo C que los catrachos lideran.

En la antesala de esta esperada edición del Clásico Centroamericano, la Concacaf compartió en su página oficial una serie de estadísticas que ponen aún más presión sobre el equipo de Miguel “Piojo” Herrera, que llega con apenas 2 puntos y la necesidad imperiosa de sumar.

Panorama complicado en San Pedro Sula

Para empezar, Honduras acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una racha que no se veía desde el proceso rumbo a Corea-Japón 2002. Además, en el historial del Clásico por Eliminatorias mundialistas, Concacaf recordó que los catrachos “lideran la serie con 10 triunfos, 6 derrotas y 9 empates”.

Honduras llega al Clásico Centroamericano como líder del Grupo C (FFH).

La estadística se vuelve más respetable considerando que La Sele no logra derrotar a Honduras a domicilio desde el 2001, con aquel recordado zurdazo de Mauricio Solís en Tegucigalpa. Así, el panorama para Costa Rica se adivina bastante sombrío en la previa del Clásico.

El otro lado de la moneda

Por otro lado, Costa Rica domina en el historial total con 23 victorias frente a los 18 triunfos de los catrachos y 24 empates, y también lleva ventaja en los enfrentamientos de ronda final de Eliminatorias, donde suma cuatro juegos sin perder ante Honduras.

Asimismo, La Sele ha logrado salir con vida de sus únicas dos visitas al Francisco Morazán por eliminatorias: un empate 0-0 en 2004 y otro 1-1 en 2017. Aunque el escenario será hostil sin lugar a dudas, un buen planteamiento táctico puede abrir la puerta a un resultado positivo para el equipo del Piojo Herrera.