“Uno quiere ir”: Jeaustin Campos pone en aprietos a Miguel Herrera a días del partido de Costa Rica ante Honduras

Luego de haber confirmado la continuidad de Miguel Herrera en Costa Rica, Jeaustin Campos salió hablar y volvió a generar polémica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jeaustin Campos volvió hablar de la Sele. (Foto: Real España)

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento delicado en la previa al partido ante Honduras, y el nombre de Jeaustin Campos vuelve a sonar con fuerza. Mientras Miguel Herrera permanece en el país pese a la crisis deportiva, el actual técnico del Real España no esconde su deseo de tomar las riendas del combinado nacional.

En entrevista reciente, Campos fue claro al expresar lo que significa para él la posibilidad de dirigir a la Sele. En entrevista con Columbia Deportes, el DT de Real España mostró sus ganas de llegar al combinado nacional.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre dirigir a la Sele?

“Lo he comentado, el llamado de una selección es como el llamado al ejército. Uno quiere ir y representar a Costa Rica, declaró, dejando en evidencia que su compromiso con el país está por encima de cualquier circunstancia.

El entrenador, que ha hecho carrera en el fútbol centroamericano, recalcó que ser parte de la Tricolor es uno de sus mayores sueños.Creo que todo jugador anhela ser llamado a la selección y nosotros los entrenadores, pues también. Es uno de los sueños de cualquier entrenador”, afirmó con contundencia.

Jeaustin Campos sigue con el sueño de dirigir a Costa Rica. (Foto: Diario Diez)

Estas palabras llegan en un momento sensible, pues el rendimiento de la Selección bajo el mando de Miguel Herrera ha sido cuestionado y la presión de la afición crece con el paso de los días. La sombra de un relevo técnico se mantiene latente, y Campos aparece como una de las alternativas naturales.

La situación, sin embargo, no se define solo en lo deportivo. Desde la Federación Costarricense de Fútbol insisten en respaldar a Herrera de cara al crucial duelo ante Honduras, aunque los rumores sobre un posible cambio en el banquillo no dejan de ganar espacio en la opinión pública.

De esta forma, las declaraciones de Jeaustin Campos reavivan el debate sobre el futuro inmediato de la Selección. Mientras el equipo se prepara para un partido clave, la posibilidad de un nuevo timonel se mantiene en el aire, y las palabras del entrenador costarricense parecen poner aún más presión sobre el actual proceso.

