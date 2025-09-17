Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Hay que llamarlo”: Jeaustin Campos recibe el apoyo menos pensado mientras muchos lo piden para llevar a Costa Rica al Mundial 2026

La situación delicada de Costa Rica en estas Eliminatorias trajo de vuelta sobre la mesa el nombre de Jeaustin Campos.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jeaustin Campos al mando del Real España
© Real EspañaJeaustin Campos al mando del Real España

Alexandre Guimarães lanzó una sugerencia interesante de cara a la próxima fecha eliminatoria en la que Costa Rica se enfrentará a Honduras en octubre rumbo al Mundial de 2026.

El exentrenador de La Sele propuso recurrir a los técnicos costarricenses que actualmente trabajan en el país vecino, asegurando que ellos conocen mejor que nadie las virtudes y debilidades del rival. Sobre este escenario, Jeaustin Campos tiene todos los números.

Guimaraes se mete de lleno en la interna de Costa Rica y le dice al Piojo Herrera a quién citar: “Todo el mundo lo ve”

ver también

Guimaraes se mete de lleno en la interna de Costa Rica y le dice al Piojo Herrera a quién citar: “Todo el mundo lo ve”

¿Jeaustin Campos a La Sele?

Alexandre Guimarães recalcó la importancia de aprovechar el conocimiento de los entrenadores costarricenses que hoy trabajan en Honduras, de cara al crucial duelo eliminatorio tomando en cuenta en flojo arranque de La Sele.

Publicidad
Concacaf impone un duro castigo al técnico Jeaustin Campos
Jeaustin Campos con el Real España

Tenemos entrenadores locales que han trabajado en el fútbol de Honduras y hay gente también trabajando en el fútbol hondureño. Lo primero que yo haría sería hacer una llamada“, afirmó Guimarães.

Publicidad

Hay que manejar todos los detalles. Hay que llamar a los entrenadores ticos en Honduras, ellos conocen mejor a nuestro rival”, afirmó Alexandre Guimarães en Columbia Deportiva.

Aunque no mencionó nombres en específico, la referencia apunta directamente a Jeaustin Campos, el único estratega tico que hoy dirige en Honduras, ya que Hernán Medford regresó recientemente al banquillo de Herediano.

Publicidad

La idea de Guimarães se centra en aprovechar la experiencia de estos entrenadores para sumar información valiosa y también la de jugadores con recorrido que puedan marcar la diferencia en un duelo clave rumbo al Mundial 2026.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos da la cara en medio de la crisis y deja claro cuál es el objetivo principal de Real España
Honduras

Jeaustin Campos da la cara en medio de la crisis y deja claro cuál es el objetivo principal de Real España

Crisis real: Jeaustin Campos sufre un nuevo cimbronazo en Real España antes de enfrentar a Plaza Amador
Honduras

Crisis real: Jeaustin Campos sufre un nuevo cimbronazo en Real España antes de enfrentar a Plaza Amador

Osael Maroto escucha el mensaje que señala al reemplazo del Piojo Herrera para clasificar al Mundial
Costa Rica

Osael Maroto escucha el mensaje que señala al reemplazo del Piojo Herrera para clasificar al Mundial

“Lo fracturé”: leyenda de Honduras calienta a Keylor Navas antes de la visita de Costa Rica en las Eliminatorias
Honduras

“Lo fracturé”: leyenda de Honduras calienta a Keylor Navas antes de la visita de Costa Rica en las Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo