“Hay que llamarlo”: Jeaustin Campos recibe el apoyo menos pensado mientras muchos lo piden para llevar a Costa Rica al Mundial 2026

Alexandre Guimarães lanzó una sugerencia interesante de cara a la próxima fecha eliminatoria en la que Costa Rica se enfrentará a Honduras en octubre rumbo al Mundial de 2026.

El exentrenador de La Sele propuso recurrir a los técnicos costarricenses que actualmente trabajan en el país vecino, asegurando que ellos conocen mejor que nadie las virtudes y debilidades del rival. Sobre este escenario, Jeaustin Campos tiene todos los números.

¿Jeaustin Campos a La Sele?

Alexandre Guimarães recalcó la importancia de aprovechar el conocimiento de los entrenadores costarricenses que hoy trabajan en Honduras, de cara al crucial duelo eliminatorio tomando en cuenta en flojo arranque de La Sele.

Jeaustin Campos con el Real España

“Tenemos entrenadores locales que han trabajado en el fútbol de Honduras y hay gente también trabajando en el fútbol hondureño. Lo primero que yo haría sería hacer una llamada“, afirmó Guimarães.

“Hay que manejar todos los detalles. Hay que llamar a los entrenadores ticos en Honduras, ellos conocen mejor a nuestro rival”, afirmó Alexandre Guimarães en Columbia Deportiva.

Aunque no mencionó nombres en específico, la referencia apunta directamente a Jeaustin Campos, el único estratega tico que hoy dirige en Honduras, ya que Hernán Medford regresó recientemente al banquillo de Herediano.

La idea de Guimarães se centra en aprovechar la experiencia de estos entrenadores para sumar información valiosa y también la de jugadores con recorrido que puedan marcar la diferencia en un duelo clave rumbo al Mundial 2026.