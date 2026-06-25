En qué estadio juegan Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Países Bajos enfrenta a un Túnez que está contra las cuerdas en el Grupo F.

Países Bajos y Túnez se enfrentan este jueves 25 de junio por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026, en un partido con objetivos muy distintos para cada selección.

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El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri. La sede es una de las más tradicionales del deporte estadounidense y fue adaptada para recibir partidos de la Copa del Mundo.

El contexto deportivo marca una diferencia fuerte. Países Bajos llega con 4 puntos y con la clasificación muy cerca, mientras que Túnez ya no tiene margen después de perder sus dos primeros partidos. Aun así, el resultado puede influir en el orden final del grupo y en el camino neerlandés hacia los 16avos de final.

Dónde juegan Países Bajos vs. Túnez

El partido entre Países Bajos y Túnez se jugará en Kansas City, ciudad del estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos.

La sede oficial para FIFA figura como Kansas City Stadium, aunque el estadio es conocido habitualmente como GEHA Field at Arrowhead Stadium. Durante el Mundial, el cambio de nombre responde a las reglas comerciales de FIFA, que utilizan denominaciones neutrales para los estadios con patrocinadores.

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El recinto está dentro del Truman Sports Complex, una zona deportiva situada al este del centro de Kansas City. Allí también se encuentra el Kauffman Stadium, casa de los Kansas City Royals de la MLB, por lo que el área funciona como uno de los grandes polos deportivos de la ciudad.

Para Países Bajos vs. Túnez, el escenario tendrá un partido clave para la parte alta del Grupo F. El equipo neerlandés puede cerrar su clasificación y pelear el primer puesto, mientras que Túnez intentará despedirse con una actuación más competitiva después de un arranque muy duro.

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Kansas City Stadium, una sede con identidad propia en el Mundial 2026

El Arrowhead Stadium fue inaugurado en 1972 y es la casa de los Kansas City Chiefs, una de las franquicias más populares de la NFL.

El estadio es famoso por su ambiente. Durante años fue señalado como uno de los recintos más ruidosos del deporte estadounidense, una característica que puede sentirse también en el Mundial, incluso en partidos sin una selección local en cancha.

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Para la Copa del Mundo, el estadio tuvo que atravesar modificaciones importantes. FIFA exige dimensiones específicas para el campo de juego, por lo que el recinto debió adaptar sectores de sus tribunas y su superficie para transformarse en una cancha apta para fútbol internacional.

Ese detalle le da un valor particular a la sede: no se trata solo de un estadio de NFL reutilizado para el torneo, sino de un escenario que fue intervenido para cumplir con las condiciones del Mundial.

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Capacidad del Kansas City Stadium para el Mundial 2026

El Kansas City Stadium tiene una capacidad habitual superior a los 76.000 espectadores, siendo uno de los estadios de gran escala dentro del torneo.

La sede es abierta y eso puede hacer que el clima tenga incidencia. En junio, Kansas City suele presentar temperaturas cálidas y humedad, un factor que puede afectar el ritmo, especialmente en equipos que necesitan presionar o sostener intensidad durante muchos minutos.

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Para Países Bajos, el objetivo será administrar el partido con pelota y evitar sobresaltos. Para Túnez, el desafío estará en competir sin la presión de la clasificación, pero con la necesidad de mejorar una imagen golpeada por las dos primeras fechas.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Kansas City Stadium

El Kansas City Stadium recibe partidos de fase de grupos y también cruces de eliminación directa en el Mundial 2026.

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Los encuentros programados en esta sede son:

Argentina 3-0 Argelia — Grupo J — 16 de junio.

— — 16 de junio. Ecuador 0-0 Curazao — Grupo E — 20 de junio.

— — 20 de junio. Países Bajos vs. Túnez — Grupo F — 25 de junio.

— — 25 de junio. Argelia vs. Austria — Grupo J — 27 de junio.

— — 27 de junio. 16avos de final — 3 de julio.

— 3 de julio. Cuartos de final — 11 de julio.

Países Bajos quiere cerrar el grupo sin depender de nadie

Países Bajos llega al partido con una posición favorable. Empató 2-2 con Japón en la primera fecha y luego goleó 5-1 a Suecia, una victoria que cambió por completo su panorama.

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Con 4 puntos y una buena diferencia de gol, el equipo de Ronald Koeman depende de sí mismo para avanzar. Una victoria lo dejaría clasificado y con chances concretas de terminar como líder del Grupo F. Un empate también le aseguraría el pasaje a 16avos de final.

Túnez busca cerrar con otra imagen

Túnez llega sin puntos después de dos derrotas contundentes. Perdió 5-1 ante Suecia en el debut y luego cayó 4-0 frente a Japón, resultados que lo dejaron sin chances reales de clasificación.

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El equipo africano todavía no logró encontrar equilibrio defensivo en el torneo. Recibió nueve goles en dos partidos y llega al cierre del grupo con la necesidad de competir mejor.

Ante Países Bajos, Túnez tendrá una última oportunidad para mejorar su imagen, cortar la serie de derrotas y despedirse con un resultado más digno ante uno de los equipos fuertes del grupo.

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Datos de Países Bajos vs. Túnez