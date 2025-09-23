“Una oportunidad de oro”: el guiño que acerca a Paulo Wanchope a un gigante de Honduras

Paulo César Wanchope se mantiene en condición de agente libre desde el pasado 22 de agosto, fecha en la que concluyó su etapa como director técnico del Deportivo Saprissa. Con 49 años y seis equipos en su currículum como entrenador —incluyendo a la Selección Nacional de Costa Rica—, ‘Chope’ aguarda por una nueva oportunidad, ya sea dentro o fuera del país.

Por ahora, el futuro inmediato del el histórico goleador tico sigue siendo incierto, y no se ha confirmado si ya tiene ofertas sobre la mesa para continuar su trayectoria en los banquillos.

El guiño desde Honduras para Wanchope

Mientras Wanchope disfruta de este forzoso impasse en su carrera, surgió un gesto que llamó la atención en Centroamérica. Javier López, actual entrenador del Motagua de Honduras, compartió en sus redes sociales una imagen junto al ex DT morado, acompañada de un extenso mensaje cargado de elogios.

“El fútbol se habla en muchos idiomas, pero la pasión y el aprendizaje son universales. Una de las cosas más lindas de ser entrenador es poder compartir, aprender y crecer junto a colegas de otros países. Cada charla, cada entrenamiento compartido, cada idea que cruza fronteras… ¡es una oportunidad de oro!”, publicó el español de 50 años mientras su equipo se preparaba para enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

“Más allá del sistema de juego o la táctica, lo que nos une es el amor por enseñar, mejorar y seguir aprendiendo, siempre. Nunca se deja de aprender, especialmente cuando te rodeas de personas que piensan distinto y te inspiran a ser mejor. El fútbol es global. El aprendizaje, también”, cerraba el mensaje de López, junto a la imagen en la que se lo ve sonriente al lado de Wanchope.

La publicación apareció en el Instagram del entrenador ibérico —donde acumula 131 mil seguidores y suele compartir consejos tácticos para entrenadores—, en medio de los preparativos de Motagua para un desafío complicado en el Morera Soto.