Dolor en Tibás: Saprissa confirma el fallecimiento de un histórico que marcó una época en el Monstruo

El Deportivo Saprissa amaneció este martes 23 de septiembre con una noticia que golpeó directamente el corazón de su afición. A través de un comunicado oficial, el club tibaseño confirmó el fallecimiento de Olman Ramírez Fletis, un ex jugador que fue parte del Monstruo en sus primeros pasos como institución.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Olman Ramírez Fletis, ex jugador que formó parte del primer equipo del Deportivo Saprissa. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, expresó Saprissa en su mensaje de despedida.

¿Quién era Olman Ramírez?

Con 98 años de edad, Ramírez ostentaba la distinción de ser el ex futbolista más veterano en haber vestido la camiseta morada. Se desempeñaba como extremo izquierdo y jugó entre 1949 y 1952, antes de colgar los botines para dedicarse a la contaduría.

En una entrevista que brindó a La Teja en 2021, reveló cómo Saprissa marcó toda su vida. Radicado en Curridabat, con nueve hijos y una familia enteramente saprissista, Ramírez bromeaba que lo único que le faltaba era pintar su casa de morado.

Olman Ramírez Fletis, un pionero de Saprissa (CR Hoy).

“La institución es para siempre, uno siempre sufre por Saprissa, aunque ahora me tomo las cosas con más tranquilidad. No me pierdo ningún partido, antes iba al estadio con mis nietos, pero ahora los veo en casa porque mi esposa sufrió una fractura de cadera”, confesaba con orgullo.

Un pionero en la historia morada

Ramírez integró aquel mítico equipo del Orión RS que más tarde dio origen al Saprissa en la primera división. “Entramos a tercera división y ganamos de forma invicta en 1947. Un año después se legalizó el Saprissa FC para jugar en segunda, ganamos sin mayores inconvenientes y luego buscamos el pase a la primera contra el colero del campeonato”, recordaba el histórico exjugador.

Para Ramírez, el secreto de aquella generación estaba en la juventud y la frescura de su plantel. “Saprissa tenía un juego de pase corto y rápido. Muchos decíamos que era porque éramos jóvenes, mientras otros equipos tenían jugadores de más edad. Eso nos ayudó a imponer un estilo bonito y agradable, que enamoró a la afición desde el primer momento”, destacaba. Hoy, el club más laureado de Costa Rica despide a un pionero que dejó huella imborrable en la construcción de su identidad.

