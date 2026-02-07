El Club Sport Herediano se mantiene en la cima del campeonato nacional luego de que pasaron cinco jornadas. Tras cuatro victorias y una derrota, el Team es el líder del Clausura 2026 y le saca una buena ventaja a los equipos grandes de la Liga Promérica.

La llegada de José Giacone le dio un aire a Herediano que no había tenido en el Apertura 2025. Además, la contratación de nuevos fichajes y el regreso de varios que habían sido campeones con el equipo florense le dio una mayor jerarquía a la planilla.

No obstante, Herediano aún no pudo utilizar a uno de los fichajes que más le gustó a los aficionados florenses como lo es el Tepa González, quien ya conoce lo que es marcarle a Saprissa y Alajuelense. El mexicano no pudo hacer su debut en este 2026, aunque Giacone habló de que su estreno está cada vez más cerca.

Este viernes en conferencia de prensa, el DT argentino se refirió al delantero y dejó buenos indicios: “El Tepa González ya entrenó esta semana con el equipo. Pudo trabajar el plan táctico con el grupo, pero hay que recordar que estuvo mucho tiempo en rehabilitación, por lo que estaremos valorando si puede entrar en la convocatoria para enfrentar a Alajuelense”.

José Tepa González podría hacer su debut en el Clausura 2026 ante Alajuelense

De esta manera, el ex Atlético San Luis podría estar en el clásico que se disputará este sábado por la sexta jornada del campeonato nacional. El encuentro se jugará en el Alejandro Morera Soto, la casa de Alajuelense.

Herediano tiene la oportunidad de sacarle mayor ventaja a Alajuelense. El equipo del Machillo Ramírez suma ocho puntos. Si el Team sale vencedor, le tomará una distancia de siete unidades en este inicio de campeonato.

