Guatemala

Alarma en Guatemala: Equipo de la Liga Nacional es afectado por un virus, incluso hay un hospitalizado

El club chapín se enfrenta con un gran contratiempo a muy poco de volver a jugar.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Varios futbolistas se han visto afectados
© Liga NacionalVarios futbolistas se han visto afectados

Una inesperada complicación sanitaria sacude al Marquense a pocas horas de un compromiso clave en el torneo. Gran parte del plantel se encuentra afectado por una infección intestinal, luego de presentar molestias tras el descanso del fin de semana, situación que mantiene en duda a varios futbolistas para el duelo frente a Xelajú.

El caso más delicado es el de Marco Tulio Rodas, quien tuvo que ser hospitalizado tras ser diagnosticado con salmonella. El jugador presentó un cuadro severo que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Rodas sufrió complicaciones derivadas de la deshidratación, por lo que continuará internado hasta mostrar una evolución favorable. Su ausencia para el encuentro ante los chivos ya está confirmada, representando una baja sensible en el esquema de los leones.

Una fuente cercana al equipo reveló que previo al partido contra Comunicaciones, el sábado anterior, el plantel consumió pollo, alimento que podría estar relacionado con la posible intoxicación alimentaria. No obstante, las causas exactas aún no han sido determinadas oficialmente.

También se maneja la hipótesis de que durante el descanso del domingo algunos elementos pudieron ingerir otros alimentos que les provocaron malestar, ya que no todos los jugadores presentan síntomas. Esta situación ha generado preocupación en el cuerpo técnico y en la directiva.

Los leones permanecerán atentos a la evaluación médica de sus futbolistas. Mañana realizarán su último entrenamiento y será hasta el domingo, antes de emprender el viaje, cuando se confirme la convocatoria oficial para enfrentar a Xelajú, en medio de un panorama que combina incertidumbre y urgencia competitiva.

