Jugó con Keylor Navas, Courtois y Neuer, pero Toni Kroos no dudó al elegir: “Es el mejor portero de todos los tiempos”

Toni Kroos dejó una huella enorme en el fútbol mundial y es recordado como uno de los mediocampistas alemanes más destacados de su generación.

A lo largo de su carrera conquistó el Mundial de Brasil 2014 con Alemania, además de sumar varias Champions League y títulos de liga tanto con el Real Madrid como con el Bayern Múnich, consolidándose como una figura histórica en ambos clubes.

Su legado también se refleja en la cantidad de trofeos que levantó con el conjunto merengue, donde se convirtió en uno de los futbolistas más ganadores de la institución con 22 títulos.

Durante su carrera compartió camerino con porteros de primer nivel como Keylor Navas, Thibaut Courtois y Manuel Neuer, y aun así no dudó en señalar a uno de ellos como el mejor de todos los tiempos.

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¿A quién eligió Toni Kroos como el mejor portero de la historia?

Para Toni Kroos, no hay dudas al momento de elegir al mejor portero de la historia: el alemán destacó a Manuel Neuer por encima de todos, resaltando no solo su calidad bajo los tres palos, sino también su influencia en la evolución del rol con su estilo de “arquero líbero”.

Manuel Neuer y Toni Kroos – Selección de Alemania

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“Para mí, es el mejor de todos los tiempos, es el único portero al que realmente es divertido ver jugar. Lo que hace se ve muy bien. Sigue teniendo su propio estilo único. Nadie más tiene eso“, aseveró Kroos.

“Su presencia, sus movimientos, su elegancia. Es increíble“, compartió Toni Kroos, en el podcast Einfach mal luppen, que comparte con su hermano Felix.

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Manuel Neuer y Toni Kroos – Selección de Alemania

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A lo largo de su carrera, Manuel Neuer ha levantado 32 títulos, consolidándose como uno de los porteros más exitosos de la historia.

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Entre sus logros más destacados sobresale el Mundial de Brasil 2014 con Alemania, donde fue clave para que su selección se coronara campeona.

Datos extras

Toni Kroos eligió a Manuel Neuer como el mejor portero de la historia , destacando su impacto en el fútbol moderno.

, destacando su impacto en el fútbol moderno. Resaltó su estilo de “arquero líbero” , que revolucionó la posición y lo diferencia del resto.

, que revolucionó la posición y lo diferencia del resto. Compartió vestuario con Keylor Navas, Courtois y Neuer, pero aun así no dudó en señalar al alemán por encima de todos.

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