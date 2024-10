El estreno de José Giacone como entrenador de Deportivo Saprissa se encuentra cada vez más cerca en el horizonte. El sucesor de Vladimir Quesada tendrá su debut en el banquillo morado el jueves 17 de octubre, cuando el Monstruo visite a Guanacasteca.

El encuentro entre tibaseños y pamperos, que corresponde a la jornada 15 del Torneo Apertura 2024, será crucial para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la fase final del certamen, ya que Guanacasteca ocupa el quinto puesto en la tabla de posiciones, a dos puntos de Saprissa, que por el momento es el último de los clasificados a la siguiente instancia.

La crisis de Guanacasteca

A pesar del gran presente deportivo de la ADG, que se encuentra invicto desde la asunción de Alexander Vargas como entrenador (5 triunfos y 2 empates), los de Nicoya han vivido una semana convulsionada debido a las declaraciones de su DT tras la victoria ante Santos.

“Estoy contento a medias, hay cosas que no me están gustando, no estoy cómodo, no me siento bien. Los jugadores son los que me tienen aquí, pero tengo que pensar en muchas otras cosas”, comentó Vargas tras el triunfo.

“Cuando no se me da una solución y no puedo hablar con el presidente, es muy difícil para mí, yo creo que he hecho las cosas de la mejor manera profesionalmente, tengo que sentarme a hablar con él, pero a veces es muy difícil y yo también me tengo que darme a respetar”, añadió el técnico pampero, poniendo en duda su continuidad.

Un acuerdo que preocupa a Saprissa

A pesar de estas punzantes declaraciones, en las últimas horas se anunció lo que parecía ser poco probable: Alexander Vargas continuará en su cargo. El entrenador tuvo una reunión con Jorge Arias, presidente del club, la cual se resolvió en buenos términos.

Alexander Vargas se queda en Guanacasteca (ADG).

De esta manera, Guanacasteca continuará con el proyecto que lo ha llevado a soñar con la clasificación, y José Giacone tendrá un hueso muy duro de roer en su debut como DT de Saprissa.