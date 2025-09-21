Este domingo, Hernán Medford fue despedido del Club Sport Herediano. El técnico dejó su cargo después de haber caído ante Puntarenas el sábado por la noche. La decisión fue tomada a raíz de los malos resultados que cosechó el equipo florense.

Durante su estadía, Medford llegó a dirigir un total de nueve partidos entre Liga Promérica y Copa Centroamericana. Su equipo quedó fuera del certamen internacional en la fase de grupos. En el plano nacional, se marchó con Herediano en el séptimo puesto. Tras la decisión de la directiva rojiamarilla, el Pelícano dejó unas palabras sobre lo que pasó.

Ahora, el que tomará las riendas del cuadro florense será el propio Jafet Soto. Tal como sucedió en 2024 y también en este 2025, el presidente se hará cargo de la dirección tecnica y volverá al banquillo para poner a Herediano en puestos de clasificación. Buscará defender el bicampeonato que lo tuvo a él mismo también como DT.

Según la información del periodista Kevin Jiménez, Jafet Soto comenzará con los entrenamientos este lunes. El próximo compromiso que tendrá el cuadro florense será el sábado 27 frente a Guadalupe en el Estadio Carlos Alvarado.

No es la primera vez que ocurre esta situación en el Apertura 2025. El máximo dirigente de Herediano había dirigido el duelo que ganó por 1-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense, después de haber despedido a Pablo Salazar.

Jafet Soto volverá a dirigir a Herediano luego de confesar que no volvería

No es una sorpresa que Jafet Soto sea quien asuma en lugar de Hernán Medford, ya que viene ocurriendo en Heredia de manera habitual. Sin embargo, la última vez confesó que padecía un problema de salud y que por ese motivo no volvería a dirigir por un largo tiempo.

“Estoy retirado de los banquillos. No volveré por bastante tiempo. Necesito descansar. Tengo una cardiopatía que no puedo descuidar. Hago ejercicio, voy al gimnasio y estoy enfocado en el estadio. Además, mi mamá me lo pidió“, confesó. Hoy, varias semanas después de esta declaración, está de vuelta en la dirección técnica.