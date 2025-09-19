Jafet Soto está llevando adelante, como máximo dirigente, un gran proyecto para Herediano pensando en el futuro a largo plazo. La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero es una obra histórica para la institución y también para el fútbol tico, ya que tendrá una tecnología que pocos estadios la tienen.

Según comentó el propio presidente de Herediano, el equipo florense podrá jugar allí en octubre o noviembre. A falta de la finalización de las obras, Soto decidió mandar un sorpresivo mensaje en tono de amenaza a quienes no apoyaron a este proyecto.

En una entrevista con Radio Columbia, Jafet apuntó contra las empresas que decidieron no invertir en el estadio e invitó a que la afición florense no consuma estas marcas, aunque todavía no las mencionó.

Jafet Soto no olvidará a quiénes no apoyaron a Herediano en la construcción del estadio

“Salados los que no están, porque los que no están y son masivos, yo le voy a decir a los heredianos que no consuman esa marca por una semana. Para que vean lo que representamos los heredianos en una semana no consumiendo productos de ahí abajito de Río Segundo o del Coyol porque no quisieron apoyar”, declaró el presidente de Fuerza Herediana.

Hace unas semanas, se completó el techado del sector este.

Y continuó con la clara amenaza: “Nos vamos a hacer sentir a todos esos gerentes de mercadeo. Esto no es solo del Herediano, es un proyecto muy importante para el país. ¿Hace cuánto no se hace un estadio nuevo?”.

Con estas declaraciones, Jafet Soto busca llenar los espacios comerciales que todavía no completó. De igual manera, se mostró muy rencoroso con aquellos que no lo ayudaron económicamente al cuadro rojiamarillo. Remarcó que en Heredia no se olvidarán de los que no invirtieron.