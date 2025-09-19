Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Herediano

Mensaje con mucha bronca: Jafet Soto lanza una amenaza en Herediano que nadie en Costa Rica se esperaba

En un momento tan importante para Herediano, Jafet Soto decidió hablar sin pelos en la lengua contra los que no quisieron apoyarlo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El mandamás del Team no se guardó nada.
© Rafael PachecoEl mandamás del Team no se guardó nada.

Jafet Soto está llevando adelante, como máximo dirigente, un gran proyecto para Herediano pensando en el futuro a largo plazo. La construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero es una obra histórica para la institución y también para el fútbol tico, ya que tendrá una tecnología que pocos estadios la tienen.

Según comentó el propio presidente de Herediano, el equipo florense podrá jugar allí en octubre o noviembre. A falta de la finalización de las obras, Soto decidió mandar un sorpresivo mensaje en tono de amenaza a quienes no apoyaron a este proyecto.

En una entrevista con Radio Columbia, Jafet apuntó contra las empresas que decidieron no invertir en el estadio e invitó a que la afición florense no consuma estas marcas, aunque todavía no las mencionó.

Publicidad
Mientras Kenneth Vargas ganaba 13 mil dólares por mes en Europa, esto le pagará Jafet Soto para que sea figura de Herediano

ver también

Mientras Kenneth Vargas ganaba 13 mil dólares por mes en Europa, esto le pagará Jafet Soto para que sea figura de Herediano

Jafet Soto no olvidará a quiénes no apoyaron a Herediano en la construcción del estadio

Salados los que no están, porque los que no están y son masivos, yo le voy a decir a los heredianos que no consuman esa marca por una semana. Para que vean lo que representamos los heredianos en una semana no consumiendo productos de ahí abajito de Río Segundo o del Coyol porque no quisieron apoyar”, declaró el presidente de Fuerza Herediana.

Hace unas semanas, se completó el techado del sector este.

Hace unas semanas, se completó el techado del sector este.

Publicidad

Y continuó con la clara amenaza: “Nos vamos a hacer sentir a todos esos gerentes de mercadeo. Esto no es solo del Herediano, es un proyecto muy importante para el país. ¿Hace cuánto no se hace un estadio nuevo?”.

Con estas declaraciones, Jafet Soto busca llenar los espacios comerciales que todavía no completó. De igual manera, se mostró muy rencoroso con aquellos que no lo ayudaron económicamente al cuadro rojiamarillo. Remarcó que en Heredia no se olvidarán de los que no invirtieron.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet consigue sacarle miles de dólares a Alajuelense
Costa Rica

Jafet consigue sacarle miles de dólares a Alajuelense

Esto es lo que Jafet Soto le pagará a Kenneth Vargas
Costa Rica

Esto es lo que Jafet Soto le pagará a Kenneth Vargas

Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa
Costa Rica

Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa

Lejos de Saprissa: Gustavo Herrera suelta un mensaje contundente
Deportivo Saprissa

Lejos de Saprissa: Gustavo Herrera suelta un mensaje contundente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo