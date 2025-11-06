Es tendencia:
Costa Rica

“Todos estamos sufriendo”: Keylor Navas hace una fuerte revelación a días de la definición de las Eliminatorias Concacaf

Mientras en Costa Rica estamos esperando por la definición de las Eliminatorias, Keylor Navas hizo una revelación sobre como vive su presente.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Keylor Navas vive un mal momento en México. (Foto: Getty Images)
A pocos días de que la Selección de Costa Rica dispute los partidos más importantes de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, Keylor Navas volvió a mostrar su lado más humano y autocrítico.

El arquero del Pumas UNAM habló desde México tras el triunfo del club universitario en Ciudad Universitaria, donde se vivió un ambiente tenso entre el plantel y la afición.

El fin de semana, luego del encuentro, el técnico Efraín Juárez decidió caminar hacia la barra del equipo para encarar los reclamos de los hinchas, un gesto que fue interpretado por algunos exjugadores y figuras del fútbol mexicano como una provocación o un acto innecesario. Sin embargo, para Keylor Navas, fue todo lo contrario.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre lo que está viviendo en Pumas?

El gesto de Efraín, me atrevo a decir, lo siento como una forma de dar la cara por el club, por el equipo; entendiendo a la afición y sabiendo cuál es el sentimiento que ellos tienen”, explicó el portero costarricense.

Navas, de 38 años, defendió a su entrenador y reconoció que el momento del club no es fácil, pero pidió comprensión y unión entre todos los sectores de la institución.

Todos estamos sufriendo, es entendible, ya que todos vienen al estadio para ganar. Nosotros nos sentimos tristes porque queremos estar arriba, pero eso no quita que vamos a seguir trabajando y luchando”, afirmó.

El capitán de la Selección de Costa Rica aprovechó para hablar también sobre la situación de Pumas: “Estamos peleando todavía por el título. Aunque algunos tienen la dicha de estar clasificados, no se puede desprestigiar a los que aún estamos buscando clasificar…”.

