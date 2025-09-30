Costa Rica consternada por las palabras del Piojo Herrera antes del clásico con Honduras camino al Mundial 2026: “Todo se viene cayendo”

En la antesala del clásico ante Honduras rumbo al Mundial 2026, las declaraciones de Miguel Herrera no pasaron desapercibidas en suelo tico. Sus palabras encendieron el debate entre la afición y la prensa, generando un clima de expectativa e inquietud sobre el momento actual que atraviesa la Selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre la Selección de Costa Rica antes de medirse a Honduras?

Miguel Herrera fue contundente al analizar la realidad de la Selección de Costa Rica. Admitió que la llamada generación dorada ya está en sus últimos pasos y que solo quedan cuatro o cinco jugadores de aquel grupo que marcó época.

“Si los jugadores están listos, los que vienen para tratar de emular lo que hicieron anteriormente las grandes figuras del fútbol costarricense, que hicieron un mundial increíble, que hicieron cosas muy buenas, pero todo se viene cayendo”, compartió Miguel Herrera para Teletica Radio.

“Yo no empecé este proceso, pero me toca continuarlo, y lo voy a hacer buscando que los nuevos tengan la capacidad de emular lo que lograron las grandes figuras del pasado” comentó el técnico, dejando en claro que nadie tiene las puertas cerradas en sus convocatorias, incluso nombres de peso como Keylor Navas.

La eliminatoria como la gran prueba de Costa Rica para Miguel Herrera

Consciente de la magnitud del reto, Miguel Herrera recordó que la eliminatoria siempre será el mayor desafío, incluso más que el propio Mundial. Para el técnico mexicano, la clave está en que Costa Rica logre recomponerse en medio del cambio generacional y pueda armar un plantel competitivo, capaz de enfrentarse a cualquier rival sin importar su jerarquía.

“Si hacemos un buen partido, podemos darle la vuelta a todo lo que ha pasado”, remarcó, mostrando confianza en que la Sele aún puede reponerse y construir un nuevo ciclo exitoso.