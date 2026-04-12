Toca fondo: Minor Díaz llegó como salvador al futbol de Guatemala, pero está a un paso de tener el mayor tropiezo de su carrera

El entrenador costarricense Minor Díaz atraviesa un momento complicado en el fútbol guatemalteco, luego de asumir hace unas semanas el mando de Deportivo Malacateco con la misión de revertir una crisis que hoy parece profundizarse.

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Díaz llegó para sustituir al mexicano Roberto Montoya con altas expectativas, pero los resultados no han acompañado su gestión. El equipo no ha logrado salir de la mala racha y ahora se encuentra inmerso en la zona de descenso, encendiendo las alarmas en la institución.

La reciente derrota 1-0 ante Deportivo Achuapa en un duelo directo terminó por agravar la situación, dejando a Malacateco en una posición crítica cuando el margen de error es prácticamente nulo.

Contra las cuerdas

A falta de tres jornadas, el objetivo ha cambiado radicalmente: de pelear por la clasificación a la fase final, ahora la prioridad es evitar el descenso, un escenario que sería un duro golpe para un club que fue campeón en 2021.

El panorama no es alentador. Malacateco deberá enfrentar a rivales de peso como Cobán Imperial, Antigua GFC y Comunicaciones, todos en la lucha por la parte alta de la tabla.

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Aunque jugará ante Cobán y Comunicaciones en casa, la presión es máxima para Minor Díaz, quien está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posibles si quiere evitar un descenso bochornoso que marcaría negativamente su primera experiencia en el fútbol internacional.

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