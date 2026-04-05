“Quisiera tener más armas”: Minor Díaz habla de las complicaciones que ha tenido en Malacateco de la Liga de Guatemala

El técnico costarricense Minor Díaz asumió hace pocas semanas el reto de dirigir a Deportivo Malacateco en un momento crítico. Su misión es clara: evitar el descenso y pelear por un lugar en la fase final del Torneo Clausura 2026, un desafío que exige resultados inmediatos en un entorno complicado.

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El técnico tico también evitó profundizar en el pasado del equipo, mostrando respeto hacia su antecesor. Sin embargo, reconoció que existen aspectos por mejorar y que ha comenzado a realizar ajustes con el objetivo de cambiar la dinámica del grupo. “Tenemos poco tiempo, pero ojalá tuviéramos más”, señaló, evidenciando la urgencia del momento.

Un reto contrarreloj

A pesar de las dificultades, Díaz ya logró sumar su primera victoria con Malacateco, un paso importante en la lucha por la permanencia. “Es mi responsabilidad y estoy convencido de que con trabajo podemos salir adelante”, aseguró, destacando que aún quedan muchos puntos en disputa y que el equipo tiene margen para revertir la situación.

Otro de los factores que ha influido en su adaptación es el entorno, incluyendo temas logísticos como los horarios de juego y las condiciones climáticas. “El calor es fuerte, hay que tomar en cuenta todas esas cosas”, comentó, subrayando la importancia de ajustar cada detalle para competir en mejores condiciones.

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Esta experiencia marca la primera aventura internacional de Minor Díaz, quien llega al fútbol guatemalteco tras dirigir en clubes como Sporting FC, Guanacasteca, Municipal Liberia, Desamparados, UCR y Herediano. Ahora, su reto es escribir una nueva historia en Malacatán, donde cada partido será una final en la lucha por la salvación.