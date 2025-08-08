“Tiene un acuerdo”: el futuro de Patrick Sequeira da un giro inesperado en Europa que sorprende a Costa Rica

Patrick Sequeira viene de vivir una de las mejores temporadas de su vida en el Casa Pia de Portugal, el club que le permitió dar el gran salto en el fútbol de Europa.

Allí llegó luego de la última Copa América, en la que fue titular y figura con la Selección de Costa Rica, y mantuvo su nivel hasta afianzarse como el mejor portero de la Primeira Liga.

Sin embargo, y después de haber perdido el puesto en La Sele debido al regreso de Keylor Navas tras la llegada del Piojo Herrera, Sequeira ahora parece tener todo listo para marcharse del fútbol luso rumbo al Bahía de Brasil.

“Tiene un acuerdo”: se define el futuro de Patrick Sequeira

El campeonato de Portugal comienza este mismo viernes con, justamente, el partido entre Casa Pia y Sporting Lisboa. Y al parecer, Patrick Sequeira será titular en su equipo a la espera de ser transferido.

Así lo informó el periodista Kevin Jiménez: “Las negociaciones entre Bahía y Casa Pía continúan sin cerrarse por Patrick Sequeira pero aún siguen en ello”, explicó en su cuenta de X sobre el guardameta de 26 años.

El futuro de Patrick Sequeira parece estar en Brasil. (X.com)

“Hoy es posible que el portero ataje ante Sporting en la primera jornada de la Liga de Portugal”, agregó Jiménez y detalló la información sobre su futuro: “El arquero ya tiene un acuerdo con el conjunto brasileño pero entre clubes aún no llegan al trato final”.

Los números de Patrick Sequeira en Portugal

Durante la última temporada, Sequeira disputó 32 partidos con el Casa Pia en los que mantuvo la valla invicta en siete ocasiones mientras que recibió 41 goles.