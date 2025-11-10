Involucra a Keylor Navas: Patrick Sequeira responde la pregunta que todos le querían hacer mientras se juega con Costa Rica la clasificación al Mundial 2026

En medio de la tensión que rodea a la Selección de Costa Rica antes de sus decisivos partidos ante Haití y Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Patrick Sequeira rompió el silencio y respondió con elegancia a la pregunta que todos esperaban: ¿cómo se siente tras perder el puesto de titular con el regreso de Keylor Navas?

El guardameta del Casa Pia de Portugal, quien no había sido convocado en la fecha FIFA anterior por una molestia física, regresó al país con la mente enfocada en ayudar a la Tricolor en el cierre del camino hacia el Mundial. Costa Rica está segunda del grupo con seis puntos, dos menos que Honduras, y necesita ganar ambos compromisos para asegurar el boleto directo a la Copa del Mundo de Norteamérica.

¿Qué respondió Sequeira acerca de su rol en La Sele?

Consultado sobre su rol en la portería y la competencia con Keylor Navas, Sequeira evitó cualquier polémica y dejó un mensaje claro de compromiso y unión. “Solo pienso en ganar. Tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico también. Y tenemos con qué ganar, vamos a intentar obtener buenos resultados”, aseguró el arquero nacional.

Sus palabras llegan en un momento clave, cuando las miradas están puestas en la portería de la Sele tras el regreso del histórico capitán. Desde su retiro temporal, Keylor Navas ha recuperado protagonismo, primero con Pumas en México y ahora con la Tricolor, lo que ha significado que Sequeira, quien brilló en las últimas convocatorias, deba asumir nuevamente un papel de suplente.

Lejos de mostrar inconformidad, el portero costarricense de 25 años demostró madurez y respaldo absoluto hacia su compañero y al cuerpo técnico encabezado por Miguel “Piojo” Herrera. Su enfoque, según explicó, está únicamente en que el grupo logre el objetivo común: clasificar a Costa Rica al Mundial.

Sequeira atraviesa un gran momento personal en Portugal, donde se ha consolidado como titular del Casa Pia y ha sido elogiado por la prensa local por sus actuaciones en la Primeira Liga. Ese crecimiento profesional lo coloca como una de las cartas fuertes del futuro en la portería nacional.

Mientras tanto, en la Selección, la lucha por un cupo en el Mundial continúa. La armonía dentro del camerino será clave para afrontar los duelos contra Haití y Honduras, donde Costa Rica se juega mucho más que tres puntos: su continuidad en la elite del fútbol mundial.