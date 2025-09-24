Tiene fecha límite: Jafet Soto sorprende a Herediano con la decisión que compromete su futuro en el banquillo

Los recientes tropiezos de Herediano obligaron a que Jafet Soto tomara nuevamente las riendas del equipo como entrenador. A pesar de que todavía no ha dirigido su primer partido en este torneo, ya existe claridad respecto al tiempo que permanecerá en el banquillo.

El futuro de Jafet Soto en Herediano

Gustavo Pérez como gerente deportivo de Herediano, dejó entrever que Jafet Soto continuará al frente del equipo como DT, al menos hasta diciembre, respaldando su trabajo y destacando la entrega que demuestra cada vez que asume el banquillo

“Yo creo que él puede continuar y aquí vamos a apoyarlo en todo para que se sienta cómodo. Sé que Jafet Soto se entrega al 100% cada vez que asume la responsabilidad como entrenador y sobre eso vamos a trabajar fuerte“, comentó Gustavo Pérez.

¿Cómo le ha ido a Jafet Soto como DT de Herediano?

La etapa de Jafet Soto como entrenador de Herediano ha sido bastante extensa y con resultados destacados. De acuerdo con los datos más recientes, Soto ha dirigido al equipo en 202 partidos, de los cuales ganó 108, lo que representa un rendimiento del 61%.

Además, no es la primera vez que asume el banquillo, ya que esta es la décimo cuarta ocasión en la que toma el mando del “Team Florense“. A lo largo de sus etapas ha sabido responder en momentos complicados, levantando al club en situaciones de crisis y guiándolo hacia títulos nacionales.