Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Gran noticia para Jeyland Mitchell: la decisión de Feyenoord que ilusiona a todos por el futuro del defensor

Mientras se pensaba que estaba completamente afuera del Feyenoord, el club neerlandés da un espaldarazo a Jeyland Mitchell.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jeyland Mitchell recibió un espaldarazo del Feyenoord.
Jeyland Mitchell recibió un espaldarazo del Feyenoord.

El defensor costarricense Jeyland Mitchell recibió este lunes una noticia que enciende la ilusión tanto en Países Bajos como en Costa Rica. El futbolista venía siendo margino desde que Robin Van Persie se molesto por su juego brusco en las prácticas.

El entrenador neerlandés consideraba que el zaguero entrenaba con demasiada intensidad y fuerza, lo que podía poner en riesgo a sus compañeros. A esto se sumó una lesión que lo mantuvo al margen durante varias semanas.

De la marginación al regreso

El Feyenoord compartió en sus redes sociales imágenes del tico entrenando nuevamente con el primer equipo, lo que marca un giro positivo en su situación deportiva.

Publicidad

Sin embargo, su reaparición en la dinámica del primer equipo confirma que está totalmente recuperado y que el cuerpo técnico ha decidido reintegrarlo, un paso clave en su proceso de adaptación al fútbol neerlandés.

La publicación del Feyenoord con Jeyland Mitchell como protagonista.

La publicación del Feyenoord con Jeyland Mitchell como protagonista.

Publicidad

Opciones para La Sele

La recuperación de Mitchell llega en un momento oportuno para la Selección de Costa Rica, que en septiembre disputará partidos por la eliminatoria rumbo al Mundial ante Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre). Su regreso al ritmo competitivo podría abrirle las puertas para ser considerado por el técnico Gustavo Alfaro, quien sigue de cerca su evolución en Europa.

Jeyland Mitchell solo necesitó 4 palabras para dejarle claro a Elián Quesada lo que necesita para triunfar en Alajuelense

ver también

Jeyland Mitchell solo necesitó 4 palabras para dejarle claro a Elián Quesada lo que necesita para triunfar en Alajuelense

Feyenoord, con buen arranque

El club de Róterdam también vive un inicio prometedor en la Eredivisie, con dos victorias consecutivas: 2-0 frente al NAC Breda y 2-1 como visitante ante Excelsior. La vuelta de Mitchell al grupo fortalece aún más a una plantilla que apunta a ser protagonista en la temporada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sonríe el Piojo Herrera: Costa Rica recibe la noticia que tanto esperaba camino al Mundial 2026
Costa Rica

Sonríe el Piojo Herrera: Costa Rica recibe la noticia que tanto esperaba camino al Mundial 2026

Jeyland Mitchell solo necesitó 4 palabras para dejarle claro a Elián Quesada lo que necesita para triunfar en La Liga
Liga Deportiva Alajuelense

Jeyland Mitchell solo necesitó 4 palabras para dejarle claro a Elián Quesada lo que necesita para triunfar en La Liga

Jeyland Mitchell recibe la noticia que cambia su futuro en Europa
Costa Rica

Jeyland Mitchell recibe la noticia que cambia su futuro en Europa

Mientras suena en Colo-Colo, Figueroa rompe el silencio con un alarmante mensaje
Nicaragua

Mientras suena en Colo-Colo, Figueroa rompe el silencio con un alarmante mensaje

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo