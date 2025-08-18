Gran noticia para Jeyland Mitchell: la decisión de Feyenoord que ilusiona a todos por el futuro del defensor

El defensor costarricense Jeyland Mitchell recibió este lunes una noticia que enciende la ilusión tanto en Países Bajos como en Costa Rica. El futbolista venía siendo margino desde que Robin Van Persie se molesto por su juego brusco en las prácticas.

El entrenador neerlandés consideraba que el zaguero entrenaba con demasiada intensidad y fuerza, lo que podía poner en riesgo a sus compañeros. A esto se sumó una lesión que lo mantuvo al margen durante varias semanas.

De la marginación al regreso

El Feyenoord compartió en sus redes sociales imágenes del tico entrenando nuevamente con el primer equipo, lo que marca un giro positivo en su situación deportiva.

Sin embargo, su reaparición en la dinámica del primer equipo confirma que está totalmente recuperado y que el cuerpo técnico ha decidido reintegrarlo, un paso clave en su proceso de adaptación al fútbol neerlandés.

La publicación del Feyenoord con Jeyland Mitchell como protagonista.

Opciones para La Sele

La recuperación de Mitchell llega en un momento oportuno para la Selección de Costa Rica, que en septiembre disputará partidos por la eliminatoria rumbo al Mundial ante Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre). Su regreso al ritmo competitivo podría abrirle las puertas para ser considerado por el técnico Gustavo Alfaro, quien sigue de cerca su evolución en Europa.

Feyenoord, con buen arranque

El club de Róterdam también vive un inicio prometedor en la Eredivisie, con dos victorias consecutivas: 2-0 frente al NAC Breda y 2-1 como visitante ante Excelsior. La vuelta de Mitchell al grupo fortalece aún más a una plantilla que apunta a ser protagonista en la temporada.