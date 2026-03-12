El insólito caso de un jugador de Cartaginés: lo operaron por una supuesta ruptura de ligamentos y cuando salió le dijeron que no le hicieron nada

Lo que parecía ser una de las peores lesiones para un futbolista terminó convirtiéndose en una historia inesperada para Yael López. El lateral del Club Sport Cartaginés vivió meses de incertidumbre tras recibir un diagnóstico que apuntaba a una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, una lesión que normalmente implica cerca de nueve meses de recuperación.

Sin embargo, lo que ocurrió cuando ingresó al quirófano cambió por completo el panorama. La situación comenzó en septiembre, cuando el futbolista recibió un duro golpe en la rodilla y los estudios médicos confirmaron lo que parecía ser un diagnóstico contundente: ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco. Ante ese escenario, el defensor asumió que pasaría prácticamente todo el año fuera de las canchas.

Debido al proceso médico gestionado por el Instituto Nacional de Seguros, la operación fue programada hasta el 2 de enero de 2026. Yael López esperó tres meses para entrar al quirófano, resignado a que el proceso de recuperación sería largo y que su regreso al fútbol tardaría varios meses.

El descubrimiento en la operación de Yael López

Sin embargo, lo que descubrieron los médicos durante la intervención sorprendió a todos. Aunque tres resonancias magnéticas habían confirmado el mismo diagnóstico, al momento de realizar la cirugía los especialistas encontraron que la lesión no era la que se había detectado inicialmente.

Yael López volverá antes de lo esperado a Cartaginés. (Foto: La Teja)

“En las resonancias que se hicieron salía que era ligamento cruzado, también salió una lesión en los meniscos y un montón de cosas. Gracias a Dios, a la hora de la operación se ve que no hay ruptura de ligamento, que es de las lesiones más graves para un futbolista, y tampoco estaba la lesión de meniscos”, explicó el jugador.

¿Qué lesión tenía Yael López?

En realidad, el problema que tenía el defensor era una condición conocida como sinovitis, una inflamación causada por acumulación de líquido sinovial en la rodilla. Esta situación puede provocar bloqueo e inflamación en la articulación y, según explicó el propio futbolista, en algunos casos puede generar síntomas muy similares a los de una lesión mucho más grave.

El momento en que López descubrió la noticia fue tan inesperado como emotivo. Tras salir de la anestesia, escuchó por primera vez que su ligamento no había sido tocado durante la operación, algo que en ese momento le resultó difícil de creer. “Fue un shock de felicidad, un momento muy bonito. Antes de entrar a cirugía yo pensaba que a partir de ahí venían nueve meses de recuperación. Cuando escuché que no me habían tocado el ligamento no entendía qué estaba pasando, pero después revisamos la documentación y fue una alegría grandísima”, recordó.

Ahora el lateral se encuentra en la fase final de su recuperación física y trabaja para volver a competir lo antes posible con Cartaginés. Aunque todavía no existe una fecha exacta para su regreso, el plan del cuerpo médico es que en las próximas semanas pueda integrarse progresivamente a los entrenamientos con el equipo, con la esperanza de verlo nuevamente en las canchas durante el actual torneo.

