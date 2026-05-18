Joel Campbell quedó como agente libre. Con las puertas cerradas en Saprissa, Herediano y Sporting, hay un equipo que se asoma como su única alternativa viable en Costa Rica.

Joel Campbell no jugará el Torneo Apertura 2026 con el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense. Luego de semanas de especulación, la información ya es oficial: el club rojinegro compartió un comunicado anunciando la salida del delantero de 33 años este mismo lunes.

“Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período. Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos tanto personales como futbolísticos“, publicó la institución manuda a través de sus redes sociales.

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Ahora, en condición de agente libre, surge la gran pregunta del mercado de fichajes: ¿dónde continuará la carrera del jugador que deslumbró al mundo en el Mundial de Brasil 2014?

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Saprissa, Herediano y Sporting no son opciones

El Deportivo Saprissa nunca le perdonó a Campbell su decisión de cruzarse de vereda hace tres años. Cuando al actual presidente del “Monstruo”, Roberto Artavia, se le preguntó si el hijo pródigo podría retornar a La Cueva, respondió con ironía: “Si quiere ir a platea, yo lo invito”.

El panorama en el Club Sport Herediano es casi idéntico. Jafet Soto, máximo jerarca de la institución rojiamarilla, fue tajante al descartar un posible interés del “Team” en el atacante: “No, nada, aquí el que arma los equipos soy yo, así que no, absolutamente, no”.

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Por último, José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC, confirmó que el entorno del jugador intentó acomodarlo en el equipo que hoy dirige Andrés Carevic, pero en La Argentina de Grecia tampoco hay lugar para él.

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“Me contactaron para ver si existía la posibilidad de que Joel fuera parte de Sporting. Esto fue varias semanas atrás, pero desde un inicio, conversando con el cuerpo técnico, porque al final esta debe ser una decisión en conjunto, definitivamente no. Con Joel no, ni siquiera conversé con él“, sentenció Cubero en declaraciones para Tigo Sports.

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¿Futuro en la Vieja Metrópoli?

Así las cosas, el único equipo que podría tener los medios para contratar a Campbell y no le ha cerrado las puertas públicamente es el Club Sport Cartaginés. El conjunto brumoso estaría dispuesto a negociar con el ex Arsenal, siempre y cuando las condiciones económicas del club lo permitan.

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“El interés en un jugador de la trayectoria de Joel siempre puede existir. Ahora, habría que analizar las condiciones económicas para ver posibilidades“, afirmó Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, días antes de confirmarse la desvinculación de Joel en Alajuela.

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Es una realidad que las pretensiones salariales del futbolista son muy elevadas para el presupuesto regular de un club como Cartaginés. Sin embargo, con las negativas acumuladas de las otras instituciones, al día de hoy Campbell no tiene muchas más opciones sobre la mesa si su intención es continuar jugando en el fútbol nacional.

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En síntesis