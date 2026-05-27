Giro inesperado en Alajuelense: el jugador que estaba fuera de los planes y ahora será refuerzo manudo

En Alajuelense tenian decidido que este futbolista no iba a llegar, los casos de indisciplina terminaron abriéndole una puerta en el CAR.

La crisis que atraviesa Liga Deportiva Alajuelense por los recientes problemas disciplinarios empezó a generar efectos inesperados dentro del plantel. Lo que parecía una reestructuración normal de mercado cambió por completo en cuestión de días y ahora hay jugadores que vuelven a tener oportunidades cuando ya parecían afuera del proyecto.

¿Cuál es el futbolista que podría llegar al final a Alajuelense?

El caso más llamativo es el de Daniel Chacón. El mediocampista regresó recientemente tras su préstamo en Municipal Liberia, pero todo indicaba que su futuro volvería a estar lejos del Centro de Alto Rendimiento manudo.

La idea inicial era clara. Después de una temporada marcada por lesiones y poca continuidad, el club tenía prácticamente decidido enviarlo a AD San Carlos para que sumara minutos y recuperara ritmo competitivo.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras los casos de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, quienes fueron apartados por situaciones extrafutbolísticas que golpearon fuerte a la institución.

Daniel Chacón regresaría a Alajuelense. (Foto:X )

Las ausencias inesperadas obligaron a la dirigencia y al cuerpo técnico a replantear decisiones que parecían cerradas. Y ahí apareció nuevamente el nombre de Chacón.

Publicidad

Publicidad

Daniel Chacón podría tener lugar

Según informó Antonio Alfaro, el jugador ya superó su lesión y el destino que parecía encaminado ya no lo es: “Iba para San Carlos, pero a la luz de los últimos acontecimientos, parece que se desviará hacia el CAR”.

El cambio no es menor. Hace apenas semanas, Chacón aparecía completamente relegado dentro de la planificación deportiva, mientras hoy vuelve a tener opciones reales de quedarse y competir por un espacio en el primer equipo.

Publicidad

ver también Alejandro Bran se aleja de Costa Rica: la decisión que tomaría Alajuelense tras separarlo por indisciplina

Además, el cuerpo técnico considera que, si logra dejar atrás los problemas físicos, Chacón todavía puede aportar profundidad y variantes en una zona donde el equipo quedó debilitado.

Publicidad

La historia refleja cómo el fútbol puede cambiar de un momento a otro. Porque mientras algunos jugadores perdieron terreno por situaciones fuera de la cancha, otros encontraron una nueva oportunidad cuando ya parecía que su ciclo estaba terminado.

Publicidad

Datos Claves